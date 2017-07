(fair-NEWS)

Einer für alles – vom Sensor in die Cloud. Der neue Cloud-based IPC TANK-860-QGW von ICP Deutschland erfasst, verarbeitet, verwaltet und visualisiert Daten dank speziellem IIoT Software Paket. Die perfekte IIoT Plattform für Applikationsanwender, die gleich loslegen wollen. In der Praxis erfolgt die Datenerfassung häufig heterogen. Das heißt der TANK-860-QGW erfasst einerseits Mess- oder Sensordaten von Maschinen und Anlagen über bestehende Bussysteme - serielle Schnittstelle und Ethernet LAN Ports. Anderseits erfolgt die kundenspezifische Datenerfassung über digitale I/O oder Einsteckkarten. Dafür stehen je nach Modell 2- bis 6-Slots für PCIe, PCI und Full-size PCIe Mini Card zur Verfügung. Sind die Daten erfasst, müssen sie weiterverarbeitet werden. Hier setzt das vorinstallierte QTS Betriebssystem Embedded Linux an. Essentieller Bestandteil des IIoT Software Pakets ist die QNAP Container Station, die die beiden Virtualisierungstechnologien LXC (OS) und Docker® (Anwendungen) unterstützt. Innerhalb der Container Station können Entwickler auf eine Vielzahl von vorhandenen Apps zurückgreifen um ihre eigenen IIoT Anwendungen zu realisieren. Die Apps unterstützen u.a. bei der Umwandlung bewährter industrieller Protokolle (z.B. Modbus) in Protokolle der nächsten Generation wie MQTT, CoAP, die für die Kommunikation mit der Cloud notwendig sind. Darüber hinaus können Nachrichtenprotokolle mit Message Brokern wie Ponte oder RabbitMQ übersetzt werden. Mittels Regel-Engine wie Node-RED werden die eingehenden Datensignale verarbeitet und definierte Aktionen - Temperaturregelung, Alarm bei Abweichungen ausgeführt. Die unterschiedlichen Sensor- und Gerätedaten können in Datenbanken wie MongoDB und MySQL zusammengeführt, gespeichert und verwaltet werden. Damit diese Prozesse visuell nachzuvollziehen sind und sich nicht nur im Hintergrund abspielen, stehen Apps wie Freeboard oder Dashing zur Verfügung. Sie ermöglichen eine individuelle Gestaltung von User Interfaces auf mobilen Endgeräten und Dashboards auf Desktop PCs. ICP bietet mit dem TANK-860-QGW eine flexibel anpassbare IIoT Plattform, mit der Anwender Daten, nach definierten Regeln, in öffentliche oder private Clouds portieren können.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/Cloud-based-IPC/ Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC000971/web/icp/TANK-860-QGW-datasheet-20170116.pdf



Bildinformation: TANK-860-QGW – Cloud-based IPC / ICP Deutschland GmbH