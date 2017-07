Traditionsunternehmen geht neue Wege im Online-Marketing

(fair-NEWS)

Eine der ältesten Marken der Welt - ZWILLING J.A. Henckels - der Solinger Anbieter von Küchenprodukten, Bestecken oder Beauty-Instrumenten, setzt im Affiliate Marketing ab sofort auf die Duisburger Performance-Marketingagentur metapeople. Die darauf spezialisierte Marke metaapes unterstützt in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien den Aufbau und die Betreuung der ZWILLING Affiliate-Programme. Sie sollen in den jeweiligen Märkten mehr Traffic in die Online-Shops des Traditionsunternehmens bringen und die Absätze steigern.Bereits im Jahr 1731 ließ der Messerschmied Peter Henckels den heute weltbekannten ZWILLING als Handwerkszeichen in die Solinger Messermacherrolle eintragen. Er setzte damit den Grundstein für ein Unternehmen, das mit bekannten Marken wie ZWILLING, Staub, Miyabi, Ballarini, Demeyere oder BSF rund um den Erdball in über 100 Ländern vertreten ist. Das weiße Symbol auf rotem Grund steht heute bei der ZWILLING J.A. Henckels AG für anspruchsvollen Lebensstil und ausgefallenes Design.Der Küchenzubehörspezialist verfolgt eine klare Multi-Channel-Strategie, bei der ein Kunde über alle Kanäle betreut und mit den relevanten Informationen abgeholt wird. Online-Marketing gewinnt vor diesem Hintergrund auch für ein mittelständisches Unternehmen wie ZWILLING zunehmend an Bedeutung, um die gesamte Customer Journey abzudecken. "Wir wollen dem Kunden die Kaufentscheidung an jedem Touch Point so einfach wie möglich machen, egal ob er sie online oder offline in die Tat umsetzt", sagt Manuel Gloeckner, Sales Manager Online bei der ZWILLING J.A. Henckels Deutschland GmbH in Solingen.Affiliate Marketing sei dabei ein wichtiges Mittel, um in einzelnen Ländern den Verkauf zu steigern. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit ZWILLING einen weiteren, spannenden Kunden in der Umsetzung der internationalen Affiliate Strategie unterstützen können", berichtet Julius Ewig, der in der Geschäftsführung von metapeople für das Affiliate-Geschäft zuständig ist.Seit 2005 beteiligt sich metaapes jedes Jahr erfolgreich an der Zertifizierung durch den Dachverband BVDW und kann für zahlreiche renommierte Kunden eine deutliche Steigerung der Umsätze in deren Online-Shops vorweisen. "Voraussetzung dafür ist aber", so Ewig "dass sich echte Experten um diesen risikoarmen, messbaren Vertriebskanal kümmern". Doch dies erfordere Zeit, gute Kontakte und eine intensive Partnerschaftspflege der Top-Affiliates.Im internationalen Maßstab gelte es getreu dem Motto "think global, act local" zu agieren. Neben einer Beachtung von lokalen Marktgegebenheiten, wie z.B. Kaufkraft, Internetpenetration und bevorzugte Bezahlmethoden, müsse kanalspezifisch auch eine entsprechende Berücksichtigung lokaler Netzwerke und vorherrschender Affiliatemodelle geprüft und in eine globale Strategie integriert werden. Das könne metapeople mit der Marke metaapes gewährleisten.



Bildinformation: Logo metapeople