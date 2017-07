VnX Distribution GmbH wird offizieller Added Value Distributor von LG Electronics

Pressemitteilung von LG Electronics Deutschland GmbH

(fair-NEWS) Wenn es um hochwertige AV-Unterhaltungselektronik wie Heimkino-Produkte geht, dann gehört die VnX Distribution GmbH aus Aachen zu den europaweit renommiertesten Vertriebs-Unternehmen. Als offiziell gelisteter Distributor bietet VnX seinen B2B-Kunden auch die innovativen und effizienten Projektor-Lösungen von LG Electronics an.



Eschborn, 28. Juni 2017 - Ob hochwertige und vielseitige Projektoren oder außergewöhnliche Display-Lösungen: LG Electronics gehört zu den technologischen Impulsgebern der Branche und bietet eine Vielzahl innovativer Lösungen an. Im Heimkino-Bereich genießen nicht zuletzt die Projektoren der Business-Unit LG Information System Products (ISP) einen erstklassigen Ruf. Sie stellen eine gelungene Verbindung aus Hochtechnologie, ansprechendem Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dar. Diese erstklassigen Produkte gehören nun zum umfangreichen Vertriebs-Portfolio der VnX Distribution GmbH.



LG Adagio: Exzellenter Heimkino-Genuss

Der Ultrakurzdistanz-LED-Projektor LG Adagio (PF1000UT) bietet sich für eine flexible Installation an. Dank Full HD-Auflösung, hellen 1.000 Ansi-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 150.000:1 sorgt er selbst in kleinen Räumlichkeiten für eine überragende Heimkinoatmosphäre. Bei einem Abstand von nur elf Zentimetern zur Wand liefert der Projektor eine Bilddiagonale von 60 Zoll. Im Abstand von 38 Zentimetern wächst die Projektionsfläche auf sensationelle 100 Zoll an.



LG Largo: Smarter Allround-Beamer mit Netflix und App-Support

Der LG Largo (PF1500EU) besticht durch Full HD-Auflösung und helle 1.400 Ansi-Lumen. Mit einem Kontrastverhältnis von 150.000:1 bietet er eine exzellente Darstellungsqualität sowie lebensechte Farben auf 120 Zoll Bilddiagonale. Seine kompakten Maße und seine einfache Bedienung machen ihn zu einem echten Highlight, ob im Wohnzimmer, im Büro oder für kleine Veranstaltungen.



LG Andante: Der Laser-Projektor für höchste Bildqualität

Ein Projektor der Superlative ist der LG Andante HF80JS: Dieser Full HD-Laserprojektor ist extrem kompakt, liefert eine brillante und scharfe Bildqualität mit einem Kontrastverhältnis von 150.000:1 und ist mit 2.000 Ansi-Lumen beeindruckend hell. Zusätzlich bietet er mit WebOS 3.0 ein smartes Betriebssystem, das perfekt für die Nutzer von Streamingdiensten geeignet ist und sich kinderleicht mit der Zeigerfernbedienung Magic Remote steuern lässt.



Vorsprung durch Marktkompetenz: Die VnX Distribution GmbH

Die VnX Distribution GmbH ist ein starker Partner für LG Electronics, der sich innovativen Heimkino- und Audiolösungen verschrieben hat. Zu den Stärken der Added Value Distribution gehören eine flexible Logistik, umfassende B2B Beratung sowie profunde Kenntnis des Marktes. "Die VnX geht einen Schritt weiter als klassische Distributionen und punktet durch Service und Dienstleistungen bei Ihren Kunden. So gehören zum Beispiel neben Industrie-Consulting oder individuellem PreSales Support auch Sales- und Marketingschulungen für Fachhändler zum Portfolio. Die entwickelten Verkaufsstrategien im Endkundenbereich sind mit einer Abschlussquote von über 85% seit mehr als zehn Jahren führend im Markt", erklärt Christian Schuller, Sales-Manager der VnX Distribution GmbH.



Neue Möglichkeiten und flexible Integration

"LG ist bestens aufgestellt im Bereich der innovativen Heimkino-Projektoren unter 2.000 Euro. Das Portfolio bietet von LED über Laser bis hin zu WebOS 3.0 viele interessante Neuerungen und Produktlösungen", erklärt Schuller. "Besonders freuen wir uns über die kinderleichte Integration der LG Ultrakurzdistanz-Projektoren, womit ein zwei Meter großes Kinobild in jedem Wohnraum möglich ist - Zum Bruchteil des Anschaffungspreises eines vergleichbaren Fernsehers." Die einzigartigen Kontrast-Leinwände der VnX Distribution würden den Kontrast und Schwarzwert um Faktor drei steigern und somit die Darstellungsqualität der LG Projektoren nochmals aufwerten. Die Synergien in der Distribution über VnX seien deshalb nicht nur eine Erfolgs-Story, ist der Sales-Manager überzeugt, auch langfristig werden Heimkino-Projektoren von LG in immer mehr Haushalten zu finden sein.



Die innovativen Projektor-Lösungen von LG finden Sie ab sofort im Angebot der VnX Added Value Distribution:



Bildinformation: Mit seinen innovativen Lösungen ist LG Electronics ein Impulsgeber der Branche.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 125 Niederlassungen auf der ganzen Welt und 77.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2016 einen Konzernumsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar (55,4 Billionen Koreanische WON). LG besteht aus vier Business Units - Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution und Vehicle Components - und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ENERGY STAR Partner des Jahres 2016. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com



Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in sieben Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Conditioning, Lighting und Solar. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber immer wieder Preise und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen "Life"s Good" dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com.



Über LG Electronics Information System Products

LG Electronics Information System Products (ISP) liefert als führender Anbieter seit über zwanzig Jahren Lösungen, um Menschen effizient mit Computern arbeiten zu lassen. Zwei von drei in Deutschland verkauften optischen Laufwerken stammen beispielsweise von LG. Im Display-Bereich setzt LG Maßstäbe bei der Entwicklung und Fertigung modernster Monitore und LED-Projektoren. Die optimale Verbindung von attraktivem Design, perfekter Ergonomie und höchster Bildqualität steht bei der Produktentwicklung von Monitoren an erster Stelle. Nach dieser Philosophie entwickelten die Ingenieure von LG technologische Meilensteine wie die farbtreuen LG IPS-Panel, atemberaubende 21:9-Monitore der LG UltraWideTM Serie und die LG UltraFineTM Displays, die mit ihrer 5K-Auflösung im Consumer- und B2B-Bereich völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

