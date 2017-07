»DENKEN 4.0« Möglichkeiten erkennen, Potentiale nutzen

(fair-NEWS)

Seit über zwanzig Jahren erforschen die Bewusstseins-Spezialisten Gerhard Conzelmann und Bernhard Moestl die Kraft des menschlichen Denkens. Als Physiker und Ökonom nähert sich Conzelmann dabei von der technisch-analytischen Seite, während die Sichtweise von Fotograf und Bestseller-Autor Moestl vor allem durch langjährige Aufenthalte in Asien geprägt ist.Erstmals stehen die beiden Top-Experten nun bei einem Live-Seminar gemeinsam auf der Bühne.Erleben Sie, wie »Denken 4.0« auch Ihnen einen nie da gewesenen Vorsprung im Berufs- und Privatleben garantieren kann!Nutzen von Denken 4.0- schnellere Führungs- und Arbeitsprozesse (es wird weniger Zeit benötigt)- schneller denken / effizienter denken / komplexer denken- Stärkung von Widerstandskraft, Selbstbewusstsein und Motivation- keine Energievergeudung / Verzettelung durch Konzentration auf das Wesentliche- eine neue Art der Erfassung von Gesamtzusammenhängen- systematische Zielerreichung- Steigerung von Innovationskraft und Kreativität- Potenzialerkennung und Potenzialentfaltung persönlich und bei Mitarbeitern- erfolgreichere und effektivere Gestaltung von Veränderungsprozessen- bessere wirtschaftliche ErgebnisseMethodikDie Inhalte werden in Vortrags-, Gesprächs- und Diskussionsform übermitteltZusätzlich werden in praktischen Übungen KonditionierungstechnikenTechniken zur Lösung von Blockaden und zur Steuerung von Energie undHerzintelligenz sowie Atem- und Konzentrationstechniken erlerntInhaltliche SchwerpunkteErfolgsbrainware Denken 4.0Der Mensch als BiocomputerHochleistungsfähiges Betriebssystem "Denken"Meisterung der ständig steigenden Anforderungen in allen LebensbereichenErfolg ist ein Zustand, kein ZielErfolgreiches Verhalten in einer digitalisierten WeltEntfaltung der Möglichkeiten des persönlichen PotentialsDenken 4.0 im ManagementStrategieentwicklung - Erfolgspotentiale einsetzenEffiziente ProzessabläufeRessourcenmanagementPotentialorientierte MitarbeiterführungRichtiges Entscheiden bei Unsicherheit und zunehmender KomplexitätMarkterfolg durch FührungsstärkeHerzintelligenz 4.0Funktionsweise der Herzintelligenz (Neurokardiologie)Einfluss der Herzintelligenz auf Denk- und EntscheidungsprozesseSteuerung der HerzfrequenzvariabilitätKohärenz zwischen Herz und GehirnNotwendiges GefühlsmanagementGesundheit 4.0Vom Symptom zur UrsacheLösen von BlockadenStressminimierungAktivierung der Selbstheilungskräfte und Stärkung des ImmunsystemsTopleistungen erbringen und trotzdem gesund bleibenBewusstsein 4.0Denken als Folge des Bewusstseins verstehen„Groß“ denken lernen und die eigenen Fesseln sprengenDie richtige Denkbasis schaffenRealitäten als Denkprozesse abbildenWirklichkeit im Kopf formen und in das Leben übertragenWirklichkeit gezielt verändernVeränderung 4.0Ungewissheit verstehen und mit ihr umgehen lernenEmotionsbefreit entscheidenDie Wirkung von Führungsprozessen auf das DenkenDas Wissen über das Denken in Veränderungs- und Führungsprozessen nutzenVeränderungsblockaden verstehen und abbauenFremd- und Eigenmanipulation verstehen und effizient anwendenDas Denken in gezielte Bahnen lenkenKreativität 4.0Kreativität verstehenDie Voraussetzungen für Kreativitätsprozesse schaffenDenken vs KreativitätIntuition 4.0Wissen als Energie verstehenSignale empfangen und richtig deutenIntuitionsblockaden verstehen und eliminierenIhre Referenten:Gerhard Conzelmann studierte Physik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.Er berät und trainiert er national und international tätige namhafte Unternehmen. Hierbei versteht er es, erfolgreich fernöstliche Techniken mit Management- und Erfolgsthemen der westlichen Welt zu verbinden.Bernhard Moestl ist Fotografenmeister, Bestseller-Autor, international tätiger Vortragsredner und Business-Consultant. In Büchern, Vorträgen, Seminaren und Beratungen macht er die seit Jahrhunderten erfolgreichen fernöstlichen Denkansätze auch für den westlichen Führungserfolg nutzbar.Details:Termin: Do., 21. - Fr., 22. September 20179 - 17 Uhr (Do) l 9 - 16 Uhr (Fr)Ort: Hotel CentrovitalNeuendorfer Str. 25, 13585 Berlin (Spandau)Kosten EUR 790,- zzgl. MwSt. fürSeminarunterlagen: TeilnahmezertifikatSnackpause am Vor- und Nachmittag l Getränke im Raum unlimitiertVeranstalter: CORTUS INTERNATIONAL GMBHAnmeldung:Ulrike Jank(+49) 6433 949 00 10info@cortus-international.comMehr erfahren: www.bernhardmoestl.com/denken40



Bildinformation: Denken 4.0 Seminar 2017