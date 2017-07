Kuscheliger Frottier für Bad und Sauna von erwinmueller.de

(fair-NEWS)

Wenn die Abende wieder länger und kühler werden, sind ausgedehnte Wohlfühlprogramme oder ein Saunabesuch Balsam für Körper und Seele. Weiche Frottierbademäntel und Frottierhandtücher sind dabei unentbehrlich. Die Walk-Frottier Kollektionen von erwinmueller.de schmeicheln der Haut und bringen Farbe ins Badezimmer. Mit hochflorigen Badteppichen und Badaccessoires in kräftigen Farben verfliegt trübe Herbststimmung im Nu.Walk-Frottier - weich und saugfähigNach dem Duschen, Baden und Planschen in weichen Walk-Frottier gehüllt werden, das genießen klein und groß gleichermaßen. Durch ein spezielles Wasch- und Knetverfahren, das Walken, ist Walk-Frottier besonders weich und saugfähig. Seine Fülle verdankt das Gewebe den lockeren Schlaufen aus weichen Garnen. Je höher das Quadratmeter-Gewicht, desto dicker und länger werden die Schlaufen und desto weicher und saugfähiger sind Bademäntel und Handtücher.Walk-Frottier aus feinfädiger Micro-Baumwoll-Qualität ist unvergleichlich saugfähig und hat ein hohes Volumen mit flauschig weichem Griff. Dieses Gewebe entsteht durch ein neuartiges Spinnverfahren, bei dem der Baumwollfaden umsponnen wird, wodurch nach einem Erwärmungsprozess ein Baumwollgarn mit Hohlraum entsteht. Das hochwertige Frottiergewebe bleibt auch nach vielen Wäschen voluminös und formstabil.Schicker Look in der Sauna und beim Wellness. Die Erwin Müller Kollektion für die Sauna besteht aus Bademantel mit Kapuze, Sarong, Kilt und Saunatuch in harmonischer Farbkombination aus Anthrazit, Beere und Petrol. Frottierwaren können mit Initialen oder Namen bestickt werden. Stickfarbe, Platzierung und Schrift können individuell ausgewählt werden.Bunte Badteppiche und BadaccessoiresMit dem Erwin Müller Badematten Programm im klassischen, grafischen Design und kräftigen Farben kommt Leben ins Badezimmer. Badematte, Duschvorlage, WC-Vorlage, -Umrandung- und -Deckelbezug aus hohem Flor sind eine Wohltat für die Füße. Moderne Badaccessoires verbinden Funktion und Design und bringen einen frischen Look ins Badezimmer. In vielen verschiedenen Farben erhältlich, werden Abfalleimer, Seifenspender, Zahnputzbecher und Seifenschale zu echten Hinguckern im Badezimmer.Erwin Müller bietet Frottierwaren für die ganze Familie und Badaccessoires für einen modernen, frischen Look im Onlineshop www.erwinmueller.de Praxistipp: Die Pflege von FrottierwarenWer lange Freude an seinen Frottierwaren haben möchte, sollte einige Pflegetipps beherzigen:1. Immer an das Pflege-Etikett halten. Das ist besonders bei den ersten Wäschen wichtig, damit sich die Farben festigen können und weniger Flusenbildung entsteht.2. Die Waschmaschine sollte immer ganz gefüllt sein.3. Frottier mit Feinwaschmittel ohne optische Aufheller waschen um Ausbleichen zu verhindern. So behalten Handtücher und Bademäntel ihre Leuchtkraft.4. Im Wäschetrockner werden Frottierwaren besonders flauschig.5. Abstehende Fäden nicht herausziehen, sondern abschneiden.



Bildinformation: Walk-Frottier Saunatuch Erwin Mueller (Bildquelle: © erwinmueller.de)