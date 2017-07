Romantische Auszeit auf den Inseln der Coco Collection

(fair-NEWS)

Malediven, Juli 2017: Ein gelungener Heiratsantrag besteht nicht nur aus den vier magischen Worten „Willst du mich heiraten?", es steckt mehr dahinter – nämlich Mut, die richtige Planung und vor allem die passende Idee. Die Coco Collection kreiert für Gäste in den maledivischen Resorts Coco Palm Dhuni Kolhu und Coco Bodu Hithi immer wieder aufs Neue besondere Momente.Nur wenige Destinationen sind so bekannt und prädestiniert für den Liebesurlaub zu zweit wie die Malediven. Die von einer einheimischen Familie geführte Coco Collection hat sich deshalb besondere Pakete und spezielle Angebote für Paare ausgedacht: Von gemeinsamen Spa-Treatments und Sandbank Dinner bis zu ultimativen Sunset Cruises – Romantik wird hier groß geschrieben.Antrag im ParadiesEinen ganz besonderen Antrag in paradiesischer Kulisse machte kürzlich ein Gast aus Indien seiner Liebsten. Er organsierte zusammen mit dem Team von Coco Palm Dhuni Kolhu eine besondere Überraschung: Während eines Flugs mit dem Wasserflugzeug erblickte seine Liebste am Strand der Insel ein riesiges “will you marry me?“ in den Sand geschrieben. Das Hotelteam stellte dabei die Buchstaben dar. Kaum verwunderlich, dass die angehende Braut sofort und lautstark mit einem „Ja“ antwortete. Auf der Insel angekommen wurde das Brautpaar in spe vom Hotel mit Trommeln, Champagner und kleinen Häppchen empfangen.Honeymoon und Erneuerung des EheversprechensDie Coco Inseln sind jedoch nicht nur der perfekte Ort, um einen Antrag zu machen, sondern auch um das Eheversprechen zu erneuen oder eine besonderen Honeymoon zu verbringen. So wartet stets ein Cocktail-Empfang am Strand sowie prickelnder Champagner und eine Früchteauswahl auf frisch Vermählte als kleine Geste des Teams. Ein zusätzliches Hochzeitsgeschenk ist das romantische Candlelight-Dinner mit drei Gängen sowie eine Ermäßigung auf alle Spa Behandlungen. Paare die sich erneut das Hochzeitsversprechen geben möchten, können am weißen Sandstrand, umgeben von typisch maledivischen Blumendekorationen, begleitet von traditionellen Bodu Beru Trommeln sich noch einmal ewige Treue schwören.



Bildinformation: Romantische Auszeit auf den Inseln der Coco Collection