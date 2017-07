(fair-NEWS)

Simon Deuter, bildender Künstler und Kunsthistoriker, bietet mit der App "Deutung 3.0" eine kostenlose Audiotour zu den Außenkunstwerken der documenta an. Doch was am Kasseler Friedrichsplatz als informative Kunstführung beginnt, nimmt bald bemerkenswerte Züge an. Deuter weiht den Nutzer nach und nach in streng gehütete Geheimnisse des Kunstbetriebs ein, scheint mit seiner Tour aber auch ganz eigene Ziele zu verfolgen. Nur welche? Und welche Rolle sollen seine Zuhörer dabei spielen?"Deutung 3.0" ist eine Audiotour für alle, die sich eine neue Perspektive auf die Kunst in Kassel wünschen. Der Spaziergang thematisiert verschiedene real existierende und frei erfundene Kunstwerke sowie Fragen nach der Faszination des Visuellen und des Virtuellen, der Deutungshoheit der Ausstellungsmacher und dem künstlerischen Wert von (unsichtbarem) Vandalismus.Die Idee zu "Deutung 3.0" kam den beiden Initiatoren Fabian Eck und Sophie Burger bei einem Besuch in Kassel, bei dem ihnen ein Flyer der documenta 14 in die Hände fiel. Auf diesem wurde die Kunstvermittlung als "integraler Bestandteil der Ausstellung" ausgewiesen und unter den Schutz des Urheberrechtes gestellt. Kann eine Ausstellung die alleinige Deutungshoheit über die dort ausgestellten Kunstwerke für sich behaupten? Die Absurdität dieser Aussage wird im Hinblick auf Kunst im öffentlichen Raum besonders offensichtlich und inspirierte Eck und Burger zu ihrer facettenreichen Geschichte. Eingesprochen wurde "Deutung 3.0" von Poetryslammer Jey Jey Glünderling aus, der sich in der Rolle des verschmähten Künstlers immer weiter in Rage redet."Deutung 3.0" ist eine Produktion von Moviefy. Moviefy entwickelt ímmersive, ortsspezifische Geschichten für den Stadtraum. Die reale Umgebung wird dabei als Schauplatz mit eingebunden und Zuhörer haben ganz direkt Teil an der Entwicklung der jeweiligen Geschichte.Nutzer der App bewegen sich im öffentlichen Raum und benötigen zur Nutzung kein documenta-Ticket. Da einige der Kunstwerke, auf die sich der Spaziergang bezieht, nach dem 17. September 2017 wieder abgebaut werden, empfiehlt sich eine Nutzung bis Mitte September.Die App ist werbefrei, kostenlos und im Google Play Store erhältlich: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rock5.moviefication&hl=de Hier geht's zur Hörprobe (nicht zur Veröffentlichung bestimmt): https://soundcloud.com/user-374227701/sets/deutung-3-0-hoerprobe/s-cJCJF Weitere Infos zum Projekt: www.moviefication.de



Bildinformation: Simon Deuter enthüllt auf seiner Tour Geheimnisse des Kunstbetriebs / Urheber: Sophie Burger