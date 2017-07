Ausbildung zum "Pferdecoach" - HorseDream in Ungarn

(fair-NEWS)

Die <a href="www.horsedream.de">HorseDream</a> Ausbildung für das Pferdecoaching findet inzwischen regelmäßig in Deutschland, England, Frankreich, den USA, Spanien und Mexiko statt. Im Oktober 2017 wird zum ersten Mal ein 6-tägiger Lizenzworkshop in Ungarn veranstaltet.Anlass ist die 13. Jahreskonferenz der EAHAE International Association for Horse Assisted Education. Vom 6.-8. Oktober treffen sich im Hotel Geréby Kúria in Lajosmizse südlich von Budapest international Trainerinnen und Trainer, die mit Pferden im Coaching und Managertraining arbeiten.Bereits vor der Konferenz gibt es vier Workshops, unter anderem die "HunHorse Roadshow" mit Gábor Suhai, Ungarn, und "Inspirational Leadership, The Power of Presence" mit David Harris, England.Nach der Konferenz kann man Lajos Kassai kennen lernen: "Personal Goals, Collective Focus and Presence - A Workshop where Horseback Archery and Horse Assisted Education Meets".Die Konferenzsprache ist Englisch und auch die Workshops finden auf Englisch statt.Eine umfangreiche Know-how-Vermittlung für Trainer und Coachs gibt es dann vom 9. bis zum 14. Oktober. Geleitet wird dieser HorseDream Zertifizierungslehrgang von Gerhard J. Krebs, HorseDream Gründer und Präsident der EAHAE, und von Gábor Suhai, Veranstalter der Konferenz und lizenzierter HorseDream Partner in Ungarn.Die Themen der Zertifizierung sind Leadership, Teambuilding, Coaching, Change Management und systemische Organisationsaufstellung mit Pferden.Für die Konferenz und die Workshops kann man sich über die <a href="www.eahae.org/hungary-2017.html">Internetseite</a> anmelden.



