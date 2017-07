(fair-NEWS)

Mit "Entdecke MINI" präsentiert MINI Deutschland seine neuesten Modelle und bringt den Fahrspaß direkt dorthin, wo er hingehört: zu den Kunden. METZLER : VATER hat sich in einer mehrstufigen Ausschreibung durchgesetzt und übernimmt als Leadagentur die Konzeption, Planung und Umsetzung der deutschlandweiten Test-Drive- und Neukunden-Aktivierung."Wir begleiten die Neuausrichtung der Marke MINI bereits seit längerem, unter anderem in den Bereichen CRM, Events und digitale Kommunikation", erklärt Mario Nicolosi, Managing Director bei METZLER : VATER live. "Diese Erfahrungen und unsere disziplinübergreifende Expertise für integrierte Markenerlebnisse spielen auch bei diesem Format eine entscheidende Rolle."Ab Mitte Mai macht "Entdecke MINI" Station bei MINI Handelsorganisationen und Niederlassungen sowie vom 27. bis 31. Juli am Lister Hafen auf Sylt. METZLER : VATER live hat dafür das Roadshow-Konzept weiterentwickelt und an die neue Markenausrichtung von MINI angepasst: Ein mobiles Loft bildet dabei den zentralen Anlaufpunkt, an dem die Teilnehmer die Marke und andere MINI Fahrer entspannt kennenlernen können. Zusammen mit den ausgestellten MINI Modellen bildet das Loft einen urbanen Raum, an dem die Besucher die Fahrzeuge ganz authentisch erleben und probefahren können. Zum Konzept gehört auch eine umfassende Online-Plattform, über die Händler Event-Module reservieren, Teilnehmer Probefahrten buchen oder sich ihren MINI gleich konfigurieren können.Für "Entdecke MINI 2017" arbeiten die drei Agenturbereiche EXPERIENTIAL, ARCHITECTURE und DIGITAL der METZLER : VATER group zusammen. METZLER : VATER live verantwortet das Gesamtkonzept, die Tourplanung und -umsetzung sowie die Gesamtgewerkesteuerung. Die KiR-Agentur brandroom übernimmt Design und Produktion der mobilen Bauten, während METZLER : VATER campaigns die Online-Plattform entwickelt.



Bildinformation: METZLER : VATER realisiert "Entdecke MINI"