Mehr Fantasie im Kinderzimmer

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Juli 2017 – Kleine Entdecker träumen von einer Übernachtung im Zelt, junge Forscher möchten sich lieber in ihre Hütte zurückziehen und Nachwuchs-Stylisten mögen es vor allem aufgeräumt. Die Kindermöbelserien Safari, Indiana und Charley von massivum schaffen in jedem Fall eine zugleich spannende und behagliche Kulisse für kreatives Spielen und konzentriertes Lernen. Dafür sorgt der besondere Mix aus hochwertigem Naturholz, hellen Farben, zeitlosen Formen und außergewöhnlichen Ideen. Aktuell hat der Möbelanbieter die Serie Safari aus antik-weiß lackiertem Pinienholz fröhlich aufgefrischt. Schreibtisch und Bett sind ab sofort auch mit dezenten farblichen Elementen in Rosa, Blau oder Grün erhältlich.Eine sorgfältig abgestimmte Einrichtung schafft ein behagliches Ambiente im Kinderzimmer – hier fallen den jungen Bewohnern selbst lästige Dinge wie Hausaufgaben oder Aufräumen leichter. Die clever gestalteten Aufbewahrungsmöbel der Serie Safari wie ein geräumiger Kleiderschrank, eine Kommode mit zwei Türen, ein Regal und große Kästen, die einfach unter das Bett geschoben werden, helfen dabei, dass Kleidung, Bücher und Spielsachen schnell und ordentlich verstaut werden können.Algebra, Aufsatz, Vokabeln? Nur her damit. Der Schreibtisch bietet einen ruhigen Ort für konzentriertes Lernen und natürlich auch für entspanntes Spielen und kreatives Malen oder Basteln. Stifte, Hefte, Blätter: Nichts fliegt umher, denn das Material ist gut in den beiden großen Schubladen aufgehoben - und bei Bedarf auch schnell zur Hand.Ein echtes Schmuckstück fürs Kinderzimmer ist das außergewöhnliche Bett in Form einer Hütte. Hier können kleine Bewohner zu fantasievollen Abenteuern aufbrechen und sich zugleich einen kuscheligen Rückzugsort einrichten – mit viel Platz für Teddy & Co. Aber auch klassische Betten mit und ohne Dach sind erhältlich. Die Größe beträgt jeweils 90 x 200 cm.In jedem Fall wertet das massive Pinienholz dieser Möbelserie das Kinderzimmer nachhaltig auf. Die klaren Formen und das antike Weiß sorgen für einen freundlichen, zeitlosen Look, der problemlos mitwächst - vom Kindergarten bis zur Pubertät. Noch mehr Wohnspaß bringen die neuen Farbvarianten ins Spiel, die für den Schreibtisch und das Hüttenbett Safari II angeboten werden. Die Schubladenfronten und Seitenteile sind dabei in erfrischenden Blautönen, soften Rosaabstufungen oder in mediterranem Grün und Orange gehalten. Die Basis bleibt jeweils antik-weiß – das unterstreicht den harmonischen Gesamteindruck, gerade in Kombination mit den passenden Aufbewahrungsmöbeln. Alle Möbel sind nach wie vor auch einfarbig zu haben. massivum bietet zwei fertige Kinderzimmersets der Serie Safari an, die Möbel sind aber auch einzeln bestellbar. So kann je nach Platzbedarf frisch kombiniert werden.Neben Safari hat massivum noch weitere Möbelserien für Kinder im Programm. So bietet Indiana spannende Möglichkeiten für junge Entdecker: Hier schlafen kleine Winnetous wie im Indianerzelt. Die Aufbewahrungsmöbel der Serie unterstreichen mit ihren klaren Formen und hellen Farben einen kreativen, zeitlosen Einrichtungsstil. Wer den angesagten Vintage-Look bevorzugt, wird bei Charley aus massivem Mangoholz fündig. Warme Farbtöne in Creme und Braun sorgen dabei für einen wohnlichen Charakter, der durch liebevolle Details wie Holzknäufe in Keramik-Optik harmonisch unterstrichen wird.Unter folgenden Links sind weitere Informationen zu den Kinderzimmermöbeln von massivum abrufbar:Safari: https://www.massivum.de/moebelserien/safariCharley: https://www.massivum.de/moebelserien/charleyIndiana: https://www.massivum.de/moebelserien/indianaKindermöbel: https://www.massivum.de/wohnbereich/kinderzimmer



Bildinformation: Safari - Ambientebild