Als Führungskraft eigene Leadership-Kompetenzen erweitern und Teams zur Selbstorganisation befähigen

Mit dem Praxis-Ratgeber "Agil und erfolgreich führen" geben Katrin Greßer und Renate Freisler Führungskräften Methoden, Werkzeuge und Tools an die Hand, mit denen sie ihre Führungspersönlichkeit entwickeln und die Eigenverantwortung ihrer Mitarbeiter und Teams stärken. Das Buch der neuen Reihe "Leadership kompakt" ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.



Auch und gerade in der weitgehend digitalisierten und vernetzten Arbeitswelt 4.0 sind es die Menschen, die in den Unternehmen den Unterschied ausmachen. In diesem Ratgeber erfahren Führungskräfte, wie sie mit einem starken Mindset ihre Teams vertrauensvoll und sinnorientiert in Richtung Eigenverantwortung aufbauen, einen Rahmen für positive Arbeitsbedingungen und aktives Mitgestalten schaffen und dadurch mehr führen und weniger managen.



Leser finden Tipps und Wissensinputs zu den Themen Scrum, Change, Agilität, Selbstorganisation, Leadership und Management. Wiederkehrende Reflexionsfragen regen dazu an, die persönliche Situation und das eigene Verhalten zu hinterfragen, um aus gewohnten Denkmustern auszusteigen. Denn die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist der eigentliche Schlüssel für ein erfolgreiches und überzeugendes Wirken als Führungskraft.



Kapitel 1 gibt einen Überblick über die neue Arbeitswelt, Agilität und Selbstorganisation: So macht die Stacey-Matrix deutlich, wann klassische Managementmethoden sinnvoll sind und wann agile Methoden zum Einsatz kommen sollten. Im zweiten Kapitel erfahren Führungskräfte, was agil führen konkret bedeutet. Mit dem dritten Kapitel möchten die Autorinnen die Leser für die zentralen Führungskompetenzen der Zukunft sensibilisieren: vom Changemanagement-Know-how bis zur emotionalen Kompetenz. Werkzeuge, mit deren Hilfe Führungskräfte sich selbst und ihre Mitarbeiter empowern, beschreiben die Kapitel 4 und 5. Kapitel 6 liefert Impulse für die Teamentwicklung sowie vier innovative Formate für agile Teamarbeit. Lust auf Führung möchte das abschließende Kapitel machen und gibt dafür noch eine Reihe wichtiger Impulse mit auf den Weg.



Leser können das Buch von vorne nach hinten lesen oder bei Interesse direkt in ein bestimmtes Kapitel einsteigen. Dabei unterstützt sie eine Mind Map mit den visualisierten Inhalten. Für die reibungslose Umsetzung in die eigene Führungspraxis stehen zahlreiche der im Buch vorgestellten Arbeits- und Reflexionshilfen als 50-seitiges digitales Handout zum Download zur Verfügung.



Das Buch ist der zweite Band der neuen Edition des Verlags, die jungen Führungskräften in der Reihe "Leadership kompakt" praktische Unterstützung zur Bewältigung ihrer Führungsaufgaben in komprimierter Form bietet.



Katrin Greßer, Renate Freisler. Agil und erfolgreich führen. Neue Leadership-Kompetenzen: Mit einem agilen Mindset und Methoden Ihre Führungspersönlichkeit entwickeln.

managerSeminare, Bonn 2017, 144 S. 50 Seiten digitale Arbeitshilfen, kt., ISBN 978-3-95891-032-4, 24,90 Euro