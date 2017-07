Besonderheit in unserer Haartransplantation Klinik - BioGrafts

Pressemitteilung von BioHairClinic © -United Medikal ve Sağlık Hizmetleri Ltd. à žti.

Unsere eigene Entwicklung - zu Ihrem Vorteil

Haartransplantation mit BioGrafts

In unserer Klinik haben wir uns auf die folgenden Methoden zur Haartransplantation und die



In unserer Klinik haben wir uns auf die folgenden Methoden zur Haartransplantation und die



folgenden Hilfsmittel entschieden und uns darauf spezialisiert:



FUE - Follicular Unit Extraction (Die Entnahme von einzelnen Haargruppen)



MEGA-FUE - Zur Behandlung größerer, kahler Stellen, für Haartransplantationen mit über 5000



Grafts (Haargruppen).



ICE GRAFTS - Eine spezielle Kältebehandlung, die Ihr Echthaar vital und stark erhält.



MEDIZINTECHNIK - Wir verwenden nur die neuesten technischen Instrumente und Geräte. Alle



medizintechnischen Instrumente wurden in Deutschland hergestellt, sind "Made in Germany".



BIOGRAFTS - eine von uns entwickelte spezielle Methode, die insbesondere das Zellwachstum



anregt.



Die Besonderheit in unserer Klinik - BioGrafts



Was die Haartransplantation in unserer Klinik besonders macht, neben unseren Spezialisten,



unserer jahrelangen Erfahrung, der präzisen Arbeit und der Rundum-Versorgung, die Sie von uns



erhalten, ist die Anwendung von BioGrafts.



BioGrafts bezeichnet die Behandlungsart, die Ihrem Haar in unserer Klinik zuteil wird. Während



jeder Transplantation verbringt das Haar einen Zeitraum getrennt vom Körper. Dies ist die Zeit, die



benötigt wird, bevor man es wieder einsetzen kann. Grundsätzlich halten wir diese Zeit auf das



absolute Minimum begrenzt, damit das Haar schnell wieder in die normale Haut integriert werden



kann. Doch wir sind noch einen großen Schritt weitergegangen.



Unsere eigene Entwicklung - zu Ihrem Vorteil



In unserer Klinik in Istanbul verwenden wir zur Erhaltung und Ernährung des entnommenen



Haares eine biotinhaltige Lösung. Gleich nach der Entnahme werden die Haargruppen in



Schälchen mit dieser biotinhaltigen Lösung gelegt, und bleiben dort, bis sie wieder eingefügt



werden. Diese Lösung wurde von uns entwickelt und sorgt für ausreichende Versorgung der



Haare. Doch nicht nur das. Die Lösung regt außerdem das Zellwachstum an und beschleunigt so



das Wachstum der Haare, wenn sie sich wieder in der Kopfhaut befinden.



BioGrafts - für eine besondere Vitalität Ihres Haartransplants



Die besonders nährstoffreiche, biotinhaltige Lösung sorgt dafür, dass das Zellwachstum angeregt



wird, was eine sehr rasche Integration bewirkt. Es wird fast so sein, als hätten die Haarwurzeln die



Kopfhaut nie verlassen. Sie werden den Unterschied bemerken, wenn insgesamt das Wachstum



neuer Haare schneller erfolgen wird, als es ohne die Lösung möglich wäre, und ebenso, wenn die



kleinen Wunden sehr rasch verheilen und Ihre Haut weniger irritiert ist.



Bildinformation: Qualität steht bei uns im Mittelpunkt

Sprechstunde bei den Experten in der Biohairclinic



Mit den Spezialisten für FUE-Technik und Biohair sind Sie für Ihre Haartransplantation in guten Händen.



Warum die Biohairclinic wählen?



Eine Behandlung in der Biohairclinic ist eine gute Entscheidung, denn somit entscheiden Sie sich . Für die Experten auf dem Gebiet der Haartransplantation. Sowohl die Ärzte als auch sein Team,



Bestehend aus ausgebildeten Spezialisten, verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in der Haartransplantation mit verschiedenen Techniken. Tausende von Kunden aus dem europäischen

Ausland, dem Nahen Osten und aus dem Inland haben bereits eine erfolgreiche Haartransplantation in der Biohairclinic durchführen lassen. Die Spezialisten, die unter anderem auch ihre eigene, verbesserte Behandlungsmethode entwickelt haben, garantieren einen

erfolgreichen Eingriff, der Ihnen wieder zu gesundem, kraftvollen Haar verhilft.



In der Klinik in Istanbul erwartet Sie ein Team von Experten, in einer mit

modernsten Geräten - "Made in Germany" - ausgestatteten, hochmodernen und freundlichen Klinik. Alle von uns verwendeten medizinischen Geräte entsprechen höchsten Qualitäts- und

Wartungsstandards und werden regelmäßig von offiziellen Instituten geprüft. Ein Team erfahrener Spezialisten sorgt dafür, dass Sie sich hier in den besten Händen befinden.



Die hochmoderne Klinik gehört zu den renommiertesten Kliniken in Europa und weltweit. Sowohl die Spezialisten als auch die Pfleger und Krankenschwestern sind nach höchstem Standard ausgebildet und gehören zu dem verantwortungsvollen Personal der Klinik, welches rund um die Uhr im Einsatz ist. Vor- und Nachsorge sowie der Eingriff selber finden in dieser freundlichen Umgebung statt, der Sie Ihr vollstes Vertrauen schenken können.



Wenn Sie noch Zweifel hatten oder haben, dann kontaktieren Sie uns einfach und wir werden hnen so schnell wie möglich umfassende Informationen geben und Sie beraten.

Hier finden Sie uns:



United Medikal ve Saglik Hizmetleri Ltd. ti.

Gölevler Villalari Bahcesehir 2. Kisim Mah. igdem Sok. No:4

Bogazköy, 34488 Bahcesehir, Basaksehir Istanbul Türkiye

«Besonderheit in unserer Haartransplantation Klinik - BioGrafts»

