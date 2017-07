Endlich einfach und sicher Freundschaftswerbung teilen

(fair-NEWS)

Ziel von boncici ist es Menschen zusammen zu bringen, welche Freundschaftswerbungen und andere Prämien zusammen abschließen und sich das Geld danach aufteilen.boncici.de fungiert dabei als kostenloser Helfer und Vermittler und sorgt für einen einfachen und sicheren Rahmen zur Teilung von Prämien.Teile auch Du jetzt einfach✓, sicher✓ und kostenlos✓ Freundschaftswerbungen und andere Prämien mit boncici.de und verdiene dabei bares Geld.Jetzt los legen: https://ww.boncici.deSo funktioniert's:→ Freundschaftswerbung oder Prämie finden→ Prämie in 30 Sekunden auf boncici.de einstellen (jetzt einstellen:→ ganz einfach einen passenden Werbepartner finden→ Prämie abschließen und Prämien-Geld aufteilen> mehr Informationen: https://www.boncici.de/so-funktioniert-praemien-teilen.html> Jetzt sofort kostenlos eine Prämie einstellen: https://www.boncici.de/praemie-teilen.html=========================================Die Geschichte von boncici.de======================Ende des Jahres 2015 kam uns, zwei Studenten der mit Informatik-Background, die Idee zu boncici.de. Da wir schon immer Sparfüchse waren teilt wir im Freundeskreis besonders gerne Freundschaftswerbungen und andere Prämien. Gerade als Schnäppchen-Jäger oder Student freut man sich über die tollen Prämien, die teilweise im dreistelligen Euro-Bereich liegen. Doch leider fanden wir oft weder in unserem Freundeskreis noch in der Verwandtschaft passende Werbepartner. Was sehr ernüchternd war.Aus diesem Grund suchten wir teilweise über facebook und andere Social-Networks nach passenden Partnern. Aber auch hierbei blieb unsere Reichweite leider oft viel zu klein. Der nächste Schritt war die Suche nach einem speziellen Portal auf dem man Freundschafts-, Kundenwerbungen und andere Prämien teilen kann. Doch auch hier konnten wir kein zufriedenstellendes Ergebnis finden.Dies bewegte uns letztendlich die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Was allen einen Vorteil beim Teilen von Freundschafts- und Kundenwerbungen bringen soll.Die boncici-Idee============Also wie funktioniert das Ganze? Da wir selber kein ausreichendes Forum oder Portal zur Teilung von Freundschaftswerbungen gefunden haben, wurde boncici gegründet. Wenn du eine Prämie entdeckt hast, die du teilen möchtest, stellst du ganz einfach und kostenlos ein Prämien-Inserat auf boncici.de ein. Dies lässt sich mit einer Kleinanzeige vergleichen, mit Hilfe der du zum Beispiel dein Fahrrad verkaufst. Bei der Einstellung der Prämie kannst du über die höhe der Prämie, die Zahlungsarten und viele andere Dinge entscheiden. Entdeckt daraufhin ein anderer Nutzer deine Anzeige kann er mit dir Kontakt aufnehmen und ihr einigt euch aug das Abschließen der Prämie. Jeder von euch bekommt einen Anteil der Prämie und beide sind glücklich.Die Vorteile von boncici=================Nun fragst du dich bestimmt, was die Vorteile an boncici.de sind. Dazu zählt die Sicherheit, die dir mit boncici garantiert wird. Die Integration von vielen verschiedenen Zahlungsarten, wie Paypal und Aklamio. Das Prämien-Bewertungssystem, sowie die Nutzerbewertung und die komplette SSL-Verschlüsselung deiner Daten.==========================================Was ist eine Freundschaftswerbung?==========================Bei Freundschaftswerbungen handelt es sich um Kunden-Gewinnungsangebote. Dabei versucht ein Unternehmen bestehende Kunden dazu zu motivieren neue Kunden oder Mitglieder zu werben. Diese Kunden werden auch Bestandskunden genannt. Als Werbeanreiz erhält der Bestandskunde für die Freundschaftswerbung ein Belohnung. Bei diesen Belohnungen handelt es sich in der Regel um Geldprämien oder Geschenke. Dies können beispielsweise ein MP3-Player oder 50€ in bar sein.Wie kann ich mit Freundschaftswerbung Geld verdienen?=========================================So wie kannst du jetzt mit Freundschaftswerbungen Geld verdienen? Das ist im Endeffekt ganz einfach. Denn du erhälst für jeden geworbenen Neukunden eine Freundschaftswerbung. Und in der Regel kannst du so viele Freunde und Bekannte werden wie du möchtest. Einige Unternehmen belohnen dich sogar mit ansteigenden Prämien umso mehr neue Kunden du wirbst. Durch diese Staffelprämien kannst du schnell mehrere hundert Euro generieren. Beispielsweise die Consorsbank hatte dieses Jahr solch ein Angebot. Das einzige Problem dabei ist meistens Neukunden zu finden. Im Freundes- und Bekanntenkreis finden sich in der Regel selten Neukunden. Mehrere Bekannte, die sich werben lassen, so gut wie nie. Und an diesem Punkt setzt Artikel. Wie boncici ganz genau funktioniert wird dir hier ausführlich beschrieben. Dort findest du auch ein Video, dass die boncici-Idee einfach erklärt.Werde auch du heute noch Teil der boncici-Bewegung und teile einfach, sicher & kostenlos Prämien und verdiene einfach dabei bares Geld.



Bildinformation: boncici.de (c)