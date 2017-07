"Freundschaft ist Liebe mit Verstand" - Am 30. Juli ist "Internationaler Tag der Freundschaft"

(fair-NEWS)

Vöhl / Oberorke, Juli 2017 - Ein deutsches Sprichwort sagt: "Freundschaft ist Liebe mit Verstand" und auch Kurt Tucholsky war der Meinung: "Freundschaft, das ist wie Heimat". Aber wie häufig denkt man überhaupt über seine Freundschaften nach und weiß sie zu schätzen? Wie oft zeigt man seinem Freund/ seiner Freundin, wie wichtig er oder sie ist. Zeit, das mal häufiger zu tun. Wie wäre es mit einem Kurztrip in ein Hotel, bei dem man viel Zeit mit seinen Freunden verbringen und eine Menge zusammen unternehmen kann? Da kommt der "Internationale Tag der Freundschaft" am 30. Juli genau richtig. Diesen Tag, den feiert man nicht nur in der ganzen Welt, sondern ausgiebig und intensiv mit vielen Überraschungen und attraktiven Arrangements im Romantik Hotel & SPA-Resort Freund im Sauerland.Übrigens: Der "Internationale Tag der Freundschaft" ist ein jährlich am 30. Juli begangener Gedenktag, der an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen erinnern soll. Er wurde am 27. April 2011 durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen.Romantik Hotel & SPA-Resort FreundDer Name ist Programm: "Freund". Im Romantik Hotel & SPA-Resort Freund ist man wirklich bei Freunden. Im stilvollen Resort mit dem ganz besonderen Wellnessbereich und der einzigartigen Umgebung, begegnet man Rosalinde Freund, Chefin des Hauses, immer wieder. Freundlich und interessiert fragt sie die Gäste nach ihrem Wohlbefinden, erkundigt sich, ob alles gut ist und es an nichts fehlt. Ihr Mann Hubertus Trageser sorgt dafür, dass im "Hintergrund" alles reibungslos abläuft und die Gäste unbeschwerte und entspannende Urlaubstage in freundschaftlicher Atmosphäre verbringen können.Wer einmal im "Freund" war, wird wieder kommen. Zu schön ist alles angelegt, zu lecker schmeckt das Essen, zu freundlich ist die gesamte Atmosphäre, zu wohltuend ist der große Wellnessbereich innen und außen, zu vielfältig das Sport- und Aktivitätenangebot, als dass man alles in einen Aufenthalt packen könnte. Also, wieder kommen, am besten zum 30. Juli und am besten mit seinen liebsten Freunden undsich endlich mal wieder intensiv austauschen und zeigen, wie wichtig einem die Freundschaft ist, wie froh man ist, dass man einander hat.Rund um die FreundschaftDas Romantik Hotel & SPA-Resort Freund bietet seinen Gästen rund um den Internationalen Freundschaftstag viele unterschiedliche Aktionen. Z. B. werden spezielle Arrangements angeboten. Wie wäre es mit den "Freundschaftstagen"?Das Arrangement "Freundschaftstage" beinhaltet:-2 Übernachtungen mit vielseitigem Freund-Frühstücksbuffet-Freund"liche Halbpension in Form von Wahlmenüs oder vielseitigem Buffet-1 Willkommens-Drink-1 Wohlfühl-Teilmassage-Aktiv- und Entspannungsangebote wie Aquafitness & Yoga ( Montag und Donnerstag kein Yoga )-Orkeland SPA Entspannungswelten mit 2 Pools, Sauna Vielfalt und lichtdurchfluteten Ruheräumen-FREUNDs Strandgarten mit Strandkörben und Sanddünen-SPA Late Check-Out bis 18 Uhr-freie Nutzung der Mountainbikes & Nordic Walking Stöcke-Wanderwege direkt vom Hotel aus in die herrliche Landschaft-Parkplatz direkt am Haus sowie kostenloses W-LAN auf dem ZimmerAb 229,- Euro pro Person im Doppelzimmer. Weitere Angebote unter www.hotelfreund.de Bis zum 31.07.2017 erhält man ab sofort sogar 10 % Freundschaftsrabatt. Einfach den Promocode "FREUNDSCHAFT" auf der Homepage beim Buchen eingeben und Geld sparen."Große Freunde für Kleine Freunde" - Spende an die SOS KinderdörferDas Inhaber-Ehepaar Rosalinde Freund und Hubertus Trageser sowie das gesamte Team vom Hotel Freund möchten auch anderen eine Freude machen.Silke Pili, Hoteldirektorin im Freund: "Wir haben uns zu den Internationalen Freundschaftstagen etwas Besonderes überlegt. Vom 30.07. bis zum 27.08.2017 gehen 5,- Euro von jedem Aufenthalt, der auf der Homepage gebucht wurde, an die SOS Kinderdörfer als "Freundschaftsspende". Nach Abschluss der Aktion im August können wir einen hoffentlich großzügigen Scheck an die SOS Kinderdörfer überreichen."Wettbewerb auf den Sozialen NetzwerkenAuf Facebook und Instagram kann man bis zum 31.08. Freundschafts-Fotos posten und kurz beschreiben, was die eigene Freundschaft zu anderen so wertvoll und besonders macht. Die Posts bei Facebook können direkt auf der Seite vom Hotel Freund hochgeladen werden. Bei Instagram sollte der Post mit @HOTELFREUND "getaggt" werden. Wer die meisten "Likes" erhält gewinnt einen Arrangement-Gutschein für die "Freundschaftstage" über zwei Tage Wellness und Genuss mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Der zweite Preis ist der Gutschein "Sonntagsfreunde" für zwei Personen für einen tollen Sonntag im Hotel Freund mit vielen Highlights. Der dritte Preis ist ein Freundschaftspaket mit zwei bunten Bademänteln zum gemeinsamen relaxen. Der vierte bis zehnte Preis ist jeweils ein DAY-SPA-Gutschein für zwei Personen im Freund.Und wer jetzt neugierig geworden ist, schaut sich am besten unter: www.hotelfreund.de das SPA-Resort im schönen Sauerland genauer an.Das Romantik Hotel Freund bietet von komfortabel eingerichteten Zimmern über einen wirklich außergewöhnlichen Wellnessbereich bis hin zu feinstem Sandstrand unter Palmen mit mediterranem Außenpool, auch kulinarische Köstlichkeiten und ein Sportangebot, das seinesgleichen sucht. Wer zum Beispiel gerne reitet, findet direkt gegenüber dem Hotel das einzige Finnpferdegestüt außerhalb Finnlands mit Pferden, die geritten werden können. Wer gern sein eigenes Pferd mitbringen möchte, kann dies auch gern tun. Es gibt genug freie Boxen. Voranmeldung ist aber wichtig.Neben Physiotherapie, Akupunktur, Reiki, koreanischer Heilkunst und Ayurveda bietet das Hotel Freund auch klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen und medizinische Bäder.Und dann wären da noch Wandern, Mountainbiking, Nordic walking, Wassersport am nahegelegenen Edersee und und und.



Bildinformation: Den "Internationalen Tag der Freundschaft" mit Freunden im Hotel Freund feiern (Bildquelle: Hotel Freund)