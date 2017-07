Textilfuxx offeriert Partnern interessantes Konzept

(fair-NEWS)

Zahlreiche Anbieter von Textilwaren sind durchaus daran interessiert, diese auch individualisiert anzubieten. Das heißt, dass beispielsweise Endkunden Textilwaren wie T-Shirts mit Ihrem individuellen Firmenlogo oder ähnlichem bestickt ordern können. Einen Haken sehen die Anbieter solcher Waren, ganz gleich ob sie sich für die Stickerei in Frankfurt oder die Stickerei in Darmstadt interessieren: die Kosten. Die Unternehmen, die für diese Anbieter die eigentlichen Stickarbeiten durchführen, nennen in der Regel keine klaren Preise, sondern variieren stark je nach Auftragsumfang und nach zu stickendem Motiv. Die Lösung kann nur in klar definierten Festpreisen liegen. Auf diesem Weg ist jeder Anbieter von individualisierten Textilien in der Lage, auch seinen Kunden sofort klare Preise zu nennen und somit deutlich mehr neue Aufträge zu generieren."Die Stickerei Frankfurt, die Stickerei Aschaffenburg, die Stickerei Darmstadt und die Stickerei Würzburg sind nur Fallbeispiele" erklärt Michael Sauer, Geschäftsführer von Textilfuxx. "Praktisch im gesamten Bundesgebiet gibt es eine Nachfrage nach bestickten Textilien, die wir durch unser neues Preiskonzept dauerhaft erreichen wollen. Dabei bieten wir unseren Kunden gleich drei Optionen an, die wir unter separaten Marken führen. Unter Textilfuxx verkaufen wir fertig konfektionierte Textilien aller Art inklusive gewünschter Stickerei. Unter Stickfuxx bearbeiten wir angelieferte Textilien mit den gewünschten Stickarbeiten. Punchfuxx ist unsere Sparte, in der wir professionelle Stickprogramme für die unterschiedlichsten Anforderungen erstellen, etwa für die Stickerei Frankfurt oder die Stickerei Darmstadt".Für alle Kunden, denen es um die Stickerei Frankfurt oder die Stickerei Darmstadt geht, bietet Textilfuxx drei Formen der Partnerschaft an, eine Basic-, eine Premium- und eine Exklusivpartnerschaft. Unterschieden wird bei den drei Formen bei den Leistungen. Je nach Auftragsvolumina beispielsweise für eine Stickerei in Frankfurt oder eine Stickerei in Darmstadt sind andere Partnerschaftsmodelle möglich. Wie die Zusammenarbeit dauerhaft für eine Stickerei Aschaffenburg, eine Stickerei Würzburg oder sonstigen Standort aussehen kann, wird zuvor vertraglich vereinbart. Jeder Kunde darf von Textilfuxx höchste Verlässlichkeit erwarten, gepaart mit fairen Arbeitsweisen und flexiblen Produktionszeiten. Und sollte die Zusammenarbeit dennoch einmal nicht ganz wunschgemäß ausfallen, so kann die Zusammenarbeit jederzeit beendet werden.Kunden für eine Stickerei in Frankfurt oder eine Stickerei in Darmstadt sind beispielsweise Werbeagenturen in den Metropolen. Aber auch alle Druckereien, die sich auf den Textildruck spezialisiert haben und die Stickerei ebenfalls im Programm aufnehmen wollen, sind potenzielle Handelspartner. Ferner sind es "Computersticker", die das Unternehmen durch seine Dienstleistungen unterstützen will. Diese kleinen Betriebe können durch ihren übersichtlichen Maschinenpark in der Regel nur kleine Auflagen fertigen und brauchen bei größeren Aufträgen entsprechende Unterstützung für die Stickerei Frankfurt oder die Stickerei Darmstadt. Interessenten für die Stickerei Frankfurt oder für andere Standorte bekommen erste Informationen unter www.stickerei-in-frankfurt.de/Stickerei-Festpreis-Partner-Stickfuxx.html . Geschäftsführer Michael Sauer steht selbstverständlich auch persönlich für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.STICKEREI TEXTILFUXXMichael SauerStadtseestrasse 1763762 Großostheim06026976639info@textilfuxx.de



