elka ist Marke des Jahres

Seit dem 29.06.2017 ist es offiziell: Die <a href="https://www.elka-holzwerke.de/esb/esb.html">elka-Holzwerke</a> gehören zu den besten deutschen Marken in der Bau- und Baustoffbranche. Als Gewinner des "German Brand Award 2017" in der Kategorie Special Motion, Building and Elements, nahm der geschäftsführende Gesellschafter Karl-Robert-Kuntz und die Marketingleitung & Vertrieb Dagmar E. Hilden-Kuntz die Sieger-Urkunde bei einer feierlichen Award Überreichung in Berlin in Empfang. Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus."Der Name elka steht für <a href="https://www.elka-holzwerke.de/Schnittholz/unser-schnittholzsortiment.html">Schnittholz & Holzwerkstoffplatten</a> von höchster ökologischer & nachhaltiger Qualität", sagt Dagmar Hilden-Kuntz. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die unser Engagement für emissionsarme Holzbaustoffe auch von Experten-Seite würdigt." Dabei ist es nicht die erste Auszeichnung, die Hilden-Kuntz dieses Jahr überreicht wurde. Erst vor kurzem bestanden elka-Platten als erstes Unternehmen in Deutschland die in 2017 verschärften Prüfungen für das Umweltzeichen "Blauer Engel".Die elka Holzwerke wurden 1906 als Sägewerk im Hunsrück gegründet. Nachhaltigkeit gehörte grundsätzlich in dem mittelständischen Familienunternehmen zur Unternehmensphilosophie und Tradition, bevor das Thema in Mode kam. Diese setzten sich später in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit ökologischer Bauprodukte fort. Die konsequente Fokussierung auf hochwertige Holzwerkstoffe und eine verstärkte Markenkommunikation bescherten elka mit seinen Flaggschiffen - der <a href="https://www.elka-holzwerke.de/esb/elka-esb-eine-erfolgsgeschichte.html">esb Holzwerkstoffplatte</a> und der <a href="https://www.elka-holzwerke.de/Naturholzplatten/naturholzplatten.html">VITA Naturholzplatte</a> - in den letzten Jahren wachsende Umsätze und einen exzellenten Ruf unter Baufachleuten."Fokussierung, klare Differenzierung vom Wettbewerb, das Einbinden der Mitarbeiter, die Marke verstehen und implementieren, sind und bleiben die wichtigsten Erfolgsfaktoren starker Marken", betont Juryvorsitzender Andrej Kupetz.



