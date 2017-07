Autorin Britta Kummer im Gespräch mit Christine Erdiç

(fair-NEWS)

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Frau Kummer, Ihr erstes Buch “Willkommen zu Hause Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Können Sie uns mehr dazu sagen?Das war für mich auch eine große Überraschung, als ich die Mail bekam.Der Lesekreis „Lesefuchs“ ist ein guter alter, traditioneller Lesekreis. Er wurde 1998 in Esch an der Alzette / Luxemburg gegründet.Seit 2001 gibt es einen zweiten Lesekreis in Kärnten / Österreich. Eltern und Kinder lesen zusammen aktuelle Kinderbücher, die dann gemeinsam im Lesekreis besprochen werden.Seit 2012 vergeben die Teilnehmer in unregelmäßigen Abständen den ‚Daisy Book Award‘ an Autoren und Verlage für gute Kinderbücher, die in den Treffen des Lesekreises von Jung und Alt gerne gelesen wurden. Dabei kommen die Kinder zu Wort, die die Jury mit den Eltern bilden.Es ist ein kleinerer Literaturpreis. Jedoch eine Auszeichnung, wo ich als Autorin sehr stolz drauf bin, da die Konkurrenz unter den Kinder- und Jugendbuchautoren sehr groß ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Kinder dabei mit entscheiden dürfen. Schließlich sind sie es, die die Bücher lesen und denen sie gefallen müssen.Inzwischen gibt es „Willkommen zu Hause, Amy“ als Sonderedition im Karina-Verlag. Mit dem bekannten Teil 1, der schon zahlreiche Leser begeistert hat und dem brandneuen Teil 2. Der Leser darf also auf die neuen Abenteuer von Amy gespannt sein. Und soviel kann man verraten, es geht genauso interessant und spannend wie in Teil 1 weiter. Neu sind auch Illustrationen, die sich durch das Buch ziehen. So kann der Leser noch besser in Amys Welt eintauchen.Sie leiden seit Jahren an MS. Wie sind sie zum Schreiben gekommen, und was bedeutet es für Sie?Mit dem Schreiben habe ich angefangen, als meine Mutter nach einer Operation zur Reha musste. Ich wollte ihr eine Freude machen, damit ihr dort nicht zu langweilig wird. Da habe ich dann Blut geleckt und gemerkt, wieviel Spaß mir das Schreiben macht. Erst waren es nur Kurzgeschichten, die dann im Bekanntenkreis herumgereicht wurden. Die Resonanz war nur positiv. Das hat natürlich beflügelt. Heute kann ich nicht mehr ohne.Das Schreiben ist ein Ventil für mich, um überschüssige Energie loszuwerden. Andere gehen joggen. Das kann ich leider nicht, da ich wegen meiner MS körperlich sehr eingeschränkt bin.Wie wirkt sich Ihre Krankheit auf Ihr Leben und das Ihrer Familie aus? Wie gehen Sie damit um?Es ist nicht leicht. Ich weiß nie was der nächste Tag bringt. Meine Eltern sind für mich immer der Fels in der Brandung und helfen mir sehr, all meine Höhen und Tiefen zu überwinden. Und die gibt es bei MS mehr als genug. Natürlich ist es für sie sehr schwer. Ich denke, jeder weiß wie sich Eltern fühlen müssen, wenn ihr Kind eine unheilbare Krankheit hat. Ohne sie würde ich das alles nicht schaffen. Aber ich bin nicht der Typ der aufgibt. Ich versuche aus allem das Beste zu machen. Das Leben geht auch mit MS weiter, eben nur anders.Sie unterstützen trotzdem andere Autoren und den Karina-Verlag tatkräftig. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?Das ist kein Problem für mich. Ich habe die Zeit dafür, da ich berentet bin und man kann so etwas gut vorbereiten. Und das Helfen ist für mich selbstverständlich, denn ich bin der Meinung, gemeinsam kann man viel mehr erreichen. Ich habe auch einige liebe Autorenkollegen, die auch mich sehr stark unterstützen und auf die ich mich verlassen kann. Und so im Teamwork macht das natürlich noch mehr Spaß.Sie sind sehr vielseitig, schreiben über Ihre Krankheit, aber auch Kinder- und Kochbücher. Das ist eine interessante Zusammenstellung. Sind Sie generell für jedes Genre offen oder gibt es auch ein Thema, über das sie nie schreiben würden?Ich mag überhaupt keinen Horror. Daran würde ich mich nie versuchen.Welche Art Literatur bevorzugen Sie persönlich, welche Art Bücher lesen Sie?Ich mag Fantasiebücher. Lese da aber meist Kinder- oder Jugenbücher, da die mich immer besonders fesseln und ich mag den Charme solcher Bücher. Und die Harry Potter Bücher habe ich, wie man umgangssprachlich sagt, förmlich gefressen. Das war genau mein Ding. Und obwohl ich die Bücher wie auch Filme kenne, lese ich sie immer wieder gerne. Auch die Werke von Cornelia Funke mag ich sehr.Allerdings lese ich auch gerne Bücher von nicht so bekannten Autoren. Diese Werke sind oft sehr interessant und lesenswert, aber leider werden diese Bücher übersehen, nur weil der Autor nicht durch Film, Fernsehen und Öffentlichkeit bekannt ist. Und das finde ich sehr schade.Da sind z.B. die Bücher von Heidi Dahlsen. Besonders das Buch „Lebt wohl, Familienmonster“Ist ein neues Manuskript bereits in Planung oder Arbeit?Ja. Im Moment arbeite ich an einem neuen Kinderbuch – meine erste Fantasiegeschichte. Ich habe mich da mal in eine etwas andere Richtung bewegt. Riesen, Drachen, böser Zauberer … mehr wird nicht verraten, aber soviel, es wird spannend. Es hat richtig Spaß gemacht, so etwas zu schreiben.Ein neues Kochbuch wird es auch geben.Und in Planung ist ein Kinderbuch mit einer lieben Autorenfreundin, die mir sehr am Herzen liegt. Mal sehen, ob es klappt.Was wäre Ihr Wunsch, was sollte sich in unserer Gesellschaft ändern?Die Menschen müssen aufhören, nur an sich zu denken. Wenn jeder ein bisschen versucht, auf andere Personen einzugehen und zu helfen, nicht immer nur an den eigenen Vorteil denkt, kann man schon viel verändern. Leider regiert bei uns meist nur noch eine Ellbogengesellschaft, wo nur der gewinnt, der an sich denkt. Wie man so schön sagt „Ohne Rücksicht auf Verluste“ und das ist sehr schade.Und letztendlich: was möchten Sie Ihren Lesern mit auf den Weg geben?Ich möchte mich auf diesem Weg bei meinen Lesern bedanken.Und bei denen, die noch kein Buch von mir kennen, hoffe ich, das sie durch dieses Interview neugierig geworden sind und sich eins meiner Werke zulegen.Frau Kummer, herzlichen Dank für dieses Gespräch, und weiterhin viel Erfolg mit Ihren Büchern.Dankeschön, Frau Erdiç. Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich für das Interview und Ihre Mühe. Bildinformation: Frau Christine Erdiç