Wenn Wünsche plötzlich in Erfüllung gehen

(fair-NEWS)

Manchmal sprechen wir aus einer Laune heraus einen Wunsch aus. Doch was ist, wenn er dann wirklich in Erfüllung geht und wir es doch eigentlich gar nicht wirklich wollten? Dass man die Macht der Worte und Wünsche niemals unterschätzen sollte, muss auch Frederik auf schmerzhafte Art und Weise erfahren.ElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Produktinformation• Taschenbuch: 118 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1492860336• ISBN-13: 978-1492860334• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmAuch als E-Book erhältlich!Autorin Heidi Dahlsen: Dieses Buch ist ein Lesevergnügen für Kinder ab etwa zehn Jahren sowie für Leseratten bis ins hohe Alter.So wie die Geschichte unter die Haut geht, werden Sie sich in Zukunft sicher gut überlegen, was Sie sich wünschen. Denn Sie erfahren, dass es ganz schön turbulent zugehen kann, wenn Wünsche wirklich in Erfüllung gehen.Mehr Bücher finden Sie unter www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com ©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç