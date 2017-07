Ein kleines Gespenst wartet sehnsüchtig auf neue Abenteuer

(fair-NEWS)

Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss Freiland hat schon so manches Kinderherz erobert. Jetzt wartet das kleine Wesen bereits ungeduldig auf neue Abenteuer, doch ein wenig müssen sie und ihre kleinen Leser sich wohl noch gedulden. Das Buch soll im Herbst in den Handel kommen. Wer weiß, was Kathy sich bis dahin noch alles an Streichen ausdenkt!Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner‘ und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.Produktinformation• Taschenbuch: 112 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Mai 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056960• ISBN-13: 978-3903056961• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,2 x 21,1 cmJetzt im Karina-Verlag: KATHY, DAS FRECHE SCHLOSSGESPENST, Hardcover & "Kathys Kuschelgespenst"Das beliebte Kinderbuch ist nun in der 2. Auflage und da Kathys Kuschelgespenst bei den Kinder auf den Lesungen so beliebt ist, haben wir es für Euch produzieren lassen. Das Buch wird inklusive Kuschelgespenst ausgeliefert.Das Kuschegespenst ist 25 cm groß und aus sehr weichem Stoff handgenäht.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/kathy-das-freche-schlossgespenst-hardcover-mit-kathys-kuschelgespenst/ Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/kathy-das-freche-schlossgespenst-hardcover-mit-kathys-kuschelgespenst/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç