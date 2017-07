(fair-NEWS)

Seit November 2014 gibt es die Hösbacher Hilfsorganisation Global Micro Initiative e.V. bereits. In dieser Zeit hat GMI 34 Mikrokredite vergeben und 17 Ausbildungen finanziert. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeitet die Organisation auf den Philippinen und in Indonesien. Tobias Schüßler, Vorsitzender von GMI, ist zurzeit in Indonesien. Dort hat er mit der Partnerorganisation WKP Foundation in Denpassar (Bali) gerade ein neues Programm ausgearbeitet, mit dem Kleinstkredite an noch ärmere Menschen ausgegeben werden können, für die es in Indonesien vollkommen unmöglich ist, faire Kredite zu erhalten. Bei Bedarf werden Schulungen durchgeführt, damit das Unternehmen Erfolg haben kann. Während der Rückzahlungsdauer steht WKP den Geschäftsinhabern beratend zur Seite, so wird der Mikrokredit nicht zur Schuldenfalle.Dazu Marion Schwierz, Vorstandsmitglied von GMI: „Alle Spenden werden von uns zu 100% für Mikrokredite und zur Ausbildungsförderung an unsere Partnerorganisationen weitergeleitet. Das können wir nur, weil die Jahresbeiträge unserer Fördermitglieder die entstehenden Verwaltungskosten decken und uns ehrenamtliche Helfer tatkräftig unterstützen. Mehr Fördermitglieder bedeuten für uns mehr Möglichkeiten, unsere Arbeit in Südostasien auszubauen. So könnten wir mit unserem neuen Programm dieses Jahr 25 zusätzliche Familien unterstützen, wenn wir mehr Fördermitglieder hätten.“Was bringt eine Fördermitgliedschaft?„Fördermitglieder unterstützen die Arbeit von GMI, denn mit ihrem Jahresbeitrag können Verwaltungs- und Werbeaufwand gezahlt werden“, erklärt Schwierz. „Je mehr Fördermitglieder, desto mehr Möglichkeiten haben wir, Partnerorganisationen zu besuchen, Situationen vor Ort kennen zu lernen und Zusammenarbeit auszubauen. Fördermitglieder haben außerdem die Chance, in den Mitgliederversammlungen aktiv mitzuentscheiden. Über einen Newsletter, der mehrmals im Jahr erscheint, informieren wir zusätzlich über aktuelle Entwicklungen. So hat man als Fördermitglied immer das gute Gefühl, schon mit dem Jahresbeitrag von nur 20 € pro Jahr dazu beizutragen, dass Menschen in Südostasien eine finanziell unabhängigere, sichere und selbstbestimmte Zukunft haben können.“Weitere Informationen und den Fördermitgliedsantrag zum Download gibt es auf der neu gestalteten Homepage www.global-micro-initiative.de . Marion Schwierz und Silvia Schüßler, Vorstand Global Micro Initiative e.V. HösbachAgentur: