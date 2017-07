Power-Talk – Ladies Night | SCHLAGFERTIGKEIT ist lernbar!

(fair-NEWS)

Sind auch Sie kein Ass im Tennis? Statt angriffslustige Bälle zurück zu pfeffern, weichen Sie Ihnen lieber aus. Oder Sie dienen als Zielscheibe. Am liebsten jedoch verlassen Sie das Spielfeld ganz – es macht keinen Spaß, sich als Verlierer zu fühlen.Ganz ähnlich verhält es sich mit der Kommunikation im Beruf:Insbesondere in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen sind hier die Seiten oft schon vor Beginn des Spiels, beziehungsweise des Gesprächs, geklärt: Männer hauen raus, Frauen weichen aus.Und gehen dabei als Verlierer aus der Situation. Rund 20 Minuten später – in Gedanken noch ganz bei den Verbalattacken die im Gespräch fielen - fällt es Ihnen ein „…!“. Das wäre die perfekte Antwort gewesen. Leider kam dieser Einfall 19 Minuten und 57 Sekunden zu spät. Nächstes Mal, sagen Sie sich, oder reden sich das Ganze auch noch schön. Stopp damit! Schlagfertigkeit kann man lernen - und genau hierbei wollen wir Sie unterstützen.Dieter Jupe (Dipl.-Kfm., Wirtschaftsjournalist und Wirtschaftspsychologe), erfolgreicher Sprecher und Rhetoriker, hat es sich zum Ziel gemacht, Frauen den Schläger wieder in die Hand zu geben. In einem aktiven Power-Talk erleben Sie die ersten Tools und Techniken, um jederzeit mit schlagfertigen Antworten glänzen können. Wer selbstbewusst und souverän auftritt, wird ernst genommen und sieht auch schwierigen Gesprächen optimistisch und gelassen entgegen und begegnet Angriffen mit Charme, Stolz und Witz.Die Kommunikation zwischen Männern und Frauen als auch Frauen und Frauen ist sehr unterschiedlich – umso wichtiger ist es deshalb, souverän und reaktionsschnell auf verbale Angriffe und Killerphrasen reagieren zu können, sich mit ihrem Auftreten Respekt zu verschaffen, stolz und mit hoch erhobenen Kopf die Situation zu verlassen.Die riebeaux Training & Coaching UG lädt am 07.09.2017 und am 05.10.2017 Frauen zum Power-Talk: Im Lokalgold (Friends auf der Alster, Ballindamm 14 b, 20095 Hamburg) findet vorgetragen durch Speaker Dieter Jupe ein aktiver, launiger und unterhaltsamer Vortrag zum Thema Schlagfertigkeit statt.



