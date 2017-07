Leawo Music Recorder for Mac V2.2.0 ist nun verfügbar.

(fair-NEWS)

Zusammenfassung: Um ein besseres Musik Erlebnis für Kunden zu ermöglichen, hat Leawo Software Music Recorder for Mac auf V2.2.0 aktualisiert. Der neue Music Recorder enthält eine leistungsstärkere Musikdatenbank zum Hinzufügen von Musikinformationen, verbesserten Audio-Aufnahme-Drive und optimierten Bug Report Workflow.Shenzhen, China, 18. Juli 2017 -<a href="www.leawo.de"> Leawo Software</a>, der führende Online Multimedia Lösungsentwickler und Softwareanbieter, hat die Software Music Recorder for Mac V2.2.0 offiziell aktualisiert. Der neue Music Recorder for Mac wird vor allem in 3 Aspekten verbessert: leistungsfähigere Online-Musik-Datenbank, optimierter Audio-Aufnahme-Drive und verbesserter Bug Report Workflow. Die neue Version ist jetzt auf Leawo.de für die Benutzer weltweit zum Downloaden verfügbar und mit fortgeschrittener Erfahrung.Als eine professionelle Mac Audio-Aufnahme-Software bietet<a href="www.leawo.de/music-recorder-mac/"> Leawo Music Recorder for Mac </a>umfassende Audio-Aufnahme-Lösungen für die Benutzern vom Mac-Computer, um alle Töne von Computer und Mikrofon aufzunehmen. Man kann mit dieser Software Online-Musik, lokale Audio-Datei, Streaming Audio, Radio und Mikrofoneingang Audio in WAV, M4A oder MP3 Audio aufnehmen. Außerdem kann dieser Mac Music Recorder Musik-Tags wie Künstler, Titel, Album usw. automatisch herunterladen und hinzufügen. Es unterstützt auch manuelle Bearbeitung dieser Musik-Tags via einen internen Musik-Tag-Editor.Leawo Music Recorder for Mac hat einen eingebauten Musik-Tag-Addierer, damit die Musik-Tags während der Audioaufnahme automatisch heruntergeladen und hinzugefügt werden können. Dieser Musik-Tag-Addierer wird von Online-Musik-Datenbank angetrieben. In diesem Update hat Leawo erfolgreich seine Online-Musik-Datenbank auf eine leistungsfähigere Musik-Datenbank umgestellt, was zu einer großen Verbesserung der Genauigkeit und Erweiterung des Hinzufügens von Musik-Tags für Audioaufnahmen führt. Also jetzt kann Leawo Music Recorder for Mac Musik-Tags for Audioaufnahmen schneller und genauer hinzufügen.Mittlerweile wurde der Aufnahme-Drive in Leawo Music Recorder for Mac bei der Installation, Deinstallation und Umschaltung optimiert. Vor allem bei Mac OS X 10.2 und späteren Versionen. Der Aufnahme-Drive spielt eine große Rolle bei der exakten Aufnahme von Ziel-Audio und beim Entfernen von Rauschen. Mit diesem Update wird Leawo Music Recorder for Mac noch besser bei der Audioaufnahme.Das Bug Report Center auf Leawo Music Recorder for Mac ermöglicht man, direkt einen Fehlerbericht an das Leawo Tech Team zu senden, um schnell wie möglich Hilfe von Leawo zu bekommen. Während dieses Updates hat das Leawo tech Team den Workflow von Bug Report Box weiter optimiert, so dass es 100% garantiert wird, dass jeder Bug Report von Benutzern erfolgreich an Leawo gesendet werden kann.Derzeit ist Leawo Music Recorder for Mac V2.2.0 zum<a href="www.leawo.de/music-recorder-mac/"> Downloaden</a> auf leawo.de verfügbar. Alle Leute können es kostenlos herunterladen, um die neue Musik-Aufnahme-Leistung zu erleben. Allerdings kostet der Leawo Music Recorder for Mac jetzt nur €11.99, was man 40% sparen kann in der <a href="www.leawo.de/promotion/special-offer/?b">Summer Giveaway and Sales Promotion </a>bis zum Ende des 25. August 2017.



Bildinformation: Leawo Music Rekorder for Mac