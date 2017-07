Reolink auf Amazon Deutschland erhältlich - neue Wahl für Sicherheitsprodukt-Enthusiasten

(fair-NEWS)

Reolink aus Hong Kong hat am 11.5.2017 ihre Überwachungsprodukte auf Amazon Deutschland upgeloadet. Die Produktgruppen reichen von WLAN IP Kameras, über batteriebetriebenen Kameras bis hin zu POE Kameras und NVRs. Jetzt gibt es eine neue Wahl für Sicherheitsprodukt-Enthusiasten.Reolink, Entwickler der Sicherheitsprodukte, trat in deutschen Markt ein, um mehr Wahlen für mehr Sicherheitsprodukt-Enthusiasten anzubieten. Tatsächlich ist Reolink ganz neu auf dem deutschen Markt. Zu dieser Herausforderung sagte der Geschäftsführer Collin aber: „Wir schaffen das!“ Als ein global tätiges Unternehmen bemüht sich Reolink, immer mehr Vertriebswege auszuweiten. Produkte auf Amazon upzuloaden garantiert die schnelle und kundenfreundliche Lieferung.Sich bei Amazon zu melden ist der erste Schritt. Jetzt widmet sich Reolink der Lokalisierung der Webseite in Deutschland. In naher Zukunft steht Reolinks deutsche Webseite zur Verfügung. Zurzeit verfügt die Firma über vier Produkt-Kategorien:Kabellose Überwachungskamera: Die weltweit erste kabellose batteriebetriebene wetterfeste Überwachungskamera Argus gehört dazu. Im Mai hat Reolink eine Finanzierung für Argus bei Crowdfunding-Webseite Indiegogo veranstaltet. Über eine Million Dollars wurde innerhalb von 44 Tagen eingesammelt: https://igg.me/at/reolinkargus Intelligente Überwachungskamera für Innenbereiche: Schwester-Produkte C1 & C2 stehen zusammen zur Verfügung.WLAN/POE Kameras & NVRs: Vielfältige Kameras und NVRs decken verschiedenen Bedarf.Sicherheitskamerasystem: Kameras und NVRs bilden das starke Überwachungssystem.Sicherheitsprodukt-Enthusiasten können jetzt auf Amazon surfen und ein neues Erlebnis versuchen. Reolink erwartet sowohl Kunden und als auch Partner in Deutschland.



Bildinformation: Reolink RLC-410 POE Kamera