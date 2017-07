Auszeichnung ELO Business Partner des Jahres 2016

Pressemitteilung von Gerling Consulting GmbH

Das Ulmer Mittelstandsunternehmen Gerling Consulting wird wiederholt gekürt

(fair-NEWS) Ulm, 18. Juli 2017. Die Gerling Consulting GmbH wurde erneut zum ELO Business Partner des Jahres Süd ausgezeichnet. Am 05. Juli wurde im Rahmen der ELO ECM Tour in München die Auszeichnung an den Geschäftsführer Marcus Gerling überreicht. Sven Tomczak, ELO Vertriebsbereichsleiter, betonte dabei die außerordentlich gute Zusammenarbeit.



Die ELO Digital Office GmbH zählt zu den führenden Herstellern von Enterprise-Content-Management Systemen (ECM). Das Portfolio des Softwareherstellers erstreckt sich rund um Produkte für ein digitales Büro, vom Dokumenten- und Informationsmanagement bis hin zur rechtskonformen Archivierung sensibler Daten und Dokumente.



Der Ulmer IT-Dienstleister Gerling Consulting konnte sich gegen seine über 100 Mitbewerber zum wiederholten Male durchsetzen und wurde zum ELO Business Partner 2016 der Region Süd gekürt. Voraussetzung für diese Auszeichnung sind neben diversen Schlüsselindikatoren auch eine exzellente Projektdurchführung beim Kunden.



„Der Preis ehrt uns und bestätigt die intensive und gute Zusammenarbeit mit ELO Digital Office, durch welche wir außerordentlich erfolgreiche Projekte abschließen konnten. Er bestätigt uns und motiviert uns auch weiterhin volle Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für unsere Kunden zu erbringen“, so Marcus Gerling, Geschäftsführer Gerling Consulting GmbH.

Als Softwarepartner mit Hauptsitz in Ulm realisiert Gerling Consulting seit über 10 Jahren Microsoft Dynamics und ELO Projekte. Darüber hinaus bietet das Mittelstandsunternehmen seinen Kunden innovative IT-Lösungen rund um Business Intelligence mit Cubeware sowie CRM und ERP. Die Lösungen richten sich vordergründlich an mittelständische Unternehmen, die Wert auf Ihre IT legen und für die Zukunft gewappnet sein möchten. Die langjährige Projekterfahrung zeichnet sich durch die Anerkennung der Partner aus. Für das Projektvorgehen arbeitet Gerling Consulting gemeinsam im Team mit der agilen Scrum-Methode. Da die Dienstleistungsqualität höchste Priorität hat, ist es für das Unternehmen besonders wichtig, dass alle Mitarbeiter die Produkte und Lösungen kennen und mit ihnen arbeiten können. Dabei sind sie auch für international tätige Unternehmen ein zuverlässiger Ansprechpartner, über Grenzen hinweg. Die gesamte Arbeitsweise wird durch die Philosophie, einander zuzuhören, Möglichkeiten aufzuzeigen sowie neben Leistungsorientierung auch die menschliche Seite nicht zu vernachlässigen, abgerundet.

