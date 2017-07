Tipps für Bauherren: Küchen sollten gut geplant sein

(fair-NEWS)

Wer sein Haus plant muss auf die richtige Aufteilung und Größe der Räume achten. Doch nicht nur auf Schlaf- und Wohnzimmer sollte ein besonderes Augenmerk liegen, auch die Küche spielt im Alltag eine wichtige Rolle und sollte daher gut durchdacht sein.Bei der Planung der Küche hat der Bauherr zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten: Sehr beliebt und modern sind zurzeit offene Küchen, die direkt in den Wohn- und Essbereich übergehen. Bei dieser Lösung muss der Bauherr darauf achten, dass er genug Platz für beide Teile des Raumes einplant, damit weder die Beweglichkeit beim Kochen, noch der Platz im Wohnzimmer auf der Strecke bleiben. Dank einer großen Auswahl an Möbelstilen, Farben und Materialien kann die Gestaltung der Küche optimal an die Optik des Wohnbereiches angepasst werden. Auch die klassische Lösung mit einer räumlichen Trennung von Küche und Wohnzimmer erfordert genaue Planung. Nicht nur die Integration einer Sitzecke für gemeinsame Mahlzeiten, auch die Höhe von Arbeitsplatten und Schränken muss ergonomisch gut durchdacht sein, damit Arme, Rücken und Nacken nicht unnötig belastet werden. Die Planer der GfG beraten Bauherren bei der Planung des Hauses und erklären genau, welche Details bei der Küchenraumplanung zu beachten sind. So wird sichergestellt, dass am Ende auch genug Platz für alle Bewohner ist und sich Bauherren lange an ihrer Küche erfreuen können.Weitere Informationen zur Küchenraumplanung erhalten Sie bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt-Ulzburg, Telefon 040-524781400, per E-Mail an die Adresse info@gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de