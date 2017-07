Feuerwear im Einsatz beim 5. KölnTurm Treppenlauf

Köln, im Juli 2017 – Tapfere Läufer und Feuerwehrsportler kommen am 23. Juli zum KölnTurm Treppenlauf zusammen, um im sportlichen Wettkampf gegeneinander anzutreten. Ziel des Wettbewerbs ist es, die 39 Stockwerke, 714 Stufen im Treppenhaus und insgesamt 132 Höhenmeter im höchsten Bürogebäude von Köln in Bestzeit zu bezwingen. Der Lauf für die Feuerwehrteams findet unter anderem sogar mit kompletter Schutzkleidung und angeschlossenem Atemschutzgerät statt. Feuerwear ist einer der Sponsoren des Events und stellt als Hersteller von Taschen, Rucksäcken und Accessoires aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch zahlreiche Unikate aus dem aktuellen Sortiment als Preise für die Läufer bereit. Schnell sein lohnt sich: Die Besten im Wettkampf erhalten die vielseitigen Umhängetaschen Walter oder Carl, den neuen Kulturbeutel Henry oder Modelle der neuen Sortierbeutel als Preis.Wettkämpfe, wie der Kölner Treppenlauf sind für das Label Feuerwear die ideale Plattform, um mit vielen freiwilligen und Berufsfeuerwehrleuten zusammen zu kommen. Die Leute vom Fach kennen das Material und wissen, was die robusten Feuerwehrschläuche leisten. Feuerwear zeigt, was aus den Schläuchen hergestellt werden kann, wenn diese ihren letzten Dienst geleistet haben: Als stylische und praktische Produkte, wie Taschen, Rucksäcke oder Accessoires, werden sie zu neuem Leben erweckt und sind als besondere Unikate für alle Einsätze des Alltags geeignet.Weitere Infos zum Kölner Treppenlauf gibt es unter www.koelner-treppenlauf.de . Informationen sowie Bilder vom letzten KölnTurm Event sowie anderen Feuerwehrsport-Veranstaltungen sind erhältlich unter www.feuerwear.de/ueber-feuerwear/feuerwear-sport/

Über FeuerwearDie Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeichnet. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die Auflistung des Sortiments – Scott, Dan, Bill & Co. – wie die Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Modeartikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mannschaft fest etabliert.Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Des Weiteren bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit.Feuerwear-Unikate sind bereits in über 300 Geschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de abgerufen werden.