(fair-NEWS)

Hamburg. Der Möbelhersteller Tikamoon setzt auf den skandinavischen Trend. Mit seiner Möbelserie Oslo verbindet er Leichtigkeit und hochwertige Materialien.Vintage meets Modern Interior: Mit der Produktserie Oslo geht Tikamoon einen neuen Weg. Er vereint den skandinavischen Look mit Akazienholz und Messing verzierten Griffen. Die besonders starke Maserung des Akazienholzes verleiht jedem einzelnen Möbelstück der Serie einen unverwechselbaren warmen Retro-Chic.Die Möbel der Serie Oslo lassen sich perfekt im Wohnzimmer oder in der Arbeitsecke unterbringen. Zu der Serie gehören neben Schreibtisch und Kommode ein zeitloses Buffet und ein Nachtschrank.Alle Möbel der Reihe Oslo sind direkt im Onlineshop auf www.tikamoon.de erhältlich und kommen innerhalb von sieben Tagen fertig montiert bis an die Haustür geliefert.



Bildinformation: Tikamoon - Kommode aus Akazie, Oslo