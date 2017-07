Achtsamkeit im Job - intensives Persönlichkeitsseminar

(fair-NEWS)

Unter diesem Titel bietet der Heidelberger Trainer und Coach Roland Kopp-Wichmann ein Achtsamkeitsseminar der besonderen Art an.Viele Situationen und Entscheidungen im heutigen Berufsleben sind mit Unsicherheiten verbunden, weil oft Zahlen, Daten und Fakten nicht ausreichen. Sie müssen Ihrer Erfahrung und Intuition vertrauen. Damit Sie jetzt nicht zu oft Ihren automatischen Emotions-, Gedanken- und Reaktionsmustern folgen, ist es notwendig, zu sortieren und sich Klarheit zu verschaffen.Hierbei kann Achtsamkeit helfen. Denn damit erforschen die Teilnehmer innere Selbstorganisation:Wie mache ich mir unnötig Stress?Warum treibe ich mich dauernd an?Was steckt hinter meinem Perfektionismus?Was befürchte ich, wenn ich es nicht allen recht mache?Warum kann ich mich so schlecht durchsetzen?Selbstbeobachtung ist also die achtsame Betrachtung und Reflexion des eigenen Erlebens und Verhaltens. Achtsamkeit ist leicht erlernbar. Allerdings wird die Umsetzung in den beruflichen und privaten Alltag durch unbewusste ungünstige Muster erschwert.In diesem Achtsamkeits-Seminar liegt daher der Fokus auf dem Aufspüren und Bearbeiten dieser limitierenden Muster.Der Trainer Roland Kopp-Wichmann arbeitet seit über dreißig Jahren mit Achtsamkeit und ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer Deutschlands.Mehr Informationen zu diesem Seminar: www.seminare4you.de/seminar-achtsamkeit/



Bildinformation: Roland Kopp-Wichmann, Trainer und Coach in Heidelberg