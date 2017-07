Der Sommertrend aus New York: Watermelon Frosé mit Barefoot Wine

(fair-NEWS)

Zutaten für vier Personen• 1 Flasche Barefoot Rosé-Wein• 125 ml frischer Wassermelonensirup• 125 ml frischer Wassermelonensaft• ½ LimetteZutaten Wassermelonensirup• 125 ml frischer Wassermelonensaft (aus etwa 500 g Wassermelone)• 80 g ZuckerZubereitungWassermelonensirupWassermelone pürieren und durch ein feines Sieb abseihen. 125 ml der Flüssigkeit mit dem Zucker aufkochen, den restlichen Saft für den Frosé beiseite stellen. Bei mittlerer Hitze so lange erwärmen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Vom Herd nehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.FroséAm Vorabend den Rosé-Wein in Eiswürfelbehälter füllen und über Nacht einfrieren.Rosé-Eiswürfel, Wassermelonensirup und -saft und Saft der Limette im Blender pürieren und je nach gewünschter Konsistenz gegebenenfalls weitere Eiswürfel aus Wasser zufügen.



Bildinformation: Barefoot Wine