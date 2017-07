(fair-NEWS)

Eintauchen in die Harmonie des LebensDieses Buch ist eine Brücke hin zu einer neuen, spirituellen Sichtweise des Lebens. Es zeigt auf, dass bestimmte Prozesse nicht nur den persönlichen Werdegang betreffen, sondern auch die Entwicklung des Planten insgesamt. Es behandelt grundlegende geistige Themen sowie spirituelle Gesetze nicht nur theoretisch, sondern gibt auch praktische Tipps für den Alltag.Durch eine persönliche Entwicklung - insbesondere im Geiste - und gleichzeitiger Öffnung für das Mysterium des Lebens, ist es möglich, den Sinn des Lebens in der Tiefe zu erfahren. Das ist der Schlüssel zu einem Wandel auf der gesamten Erde, hin zu Frieden und einem liebevolleren Miteinander.Martin Glaser nimmt gängige Floskeln wie "alles ist eins" unter die Lupe und rückt sie "ins richtige Licht". Er stellt Zusammenhänge der Spiritualität und der Ganzheitlichkeit dar und schneidet dabei auch andere Wissenschaften wie Philosophie, Theosophie und Physik an, ohne sich dabei auf "halbe" Wahrheiten zu beschränken.Pfade zum wahren Paradies enthält zudem zwei Meditationen, um die Leserinnen und Leser in die eigene Erfahrung zu bringen. Das Buch ist für alle geeignet, die nach einem tieferen Sinn in ihrem Leben, nach Antworten auf existenzielle Fragen und Klarheit für ihre weitere Lebensausrichtung suchen."Nur aus Liebe sind wir hier als Menschen auf der Erde." Martin GlaserÜber den AutorDer Fachinformatiker und Trainer Martin Glaser ist im Jahr 1982 geboren und war 5 Jahre lang bei der Bundeswehr (Laufbahn der Offiziere, Luftwaffe, letzter Dienstgrad Leutnant). Nach einem schmerzhaften Ereignis im Jahr 2009 begab er sich auf den Weg der bewussten Entfaltung seines Seins. Er beschäftigte sich fortan mit Fragen wie: Was hat es mit diesem Leben auf sich? Wer oder was sind wir wirklich? Was ist der Ursprung unserer Existenz? Nach seiner persönlichen Weiterentwicklung in vielen spirituellen Bereichen entschloss er sich, dem Ruf seiner Seele zu folgen und aktiv daran mitzuwirken, diese Erde zu einem lichtvolleren Ort zu machen.Hardcover978-3-96051-776-420,99 EuroPaperback978-3-96051-775-714,99 Euroe-Book978-3-96051-777-18,99 Euro



Bildinformation: Cover