ANUBIS feierte 20-jähriges Jubiläum mit Wochenende der offenen Tür

1997 in Feucht bei Nürnberg gegründet, freute sich Roland Merker Anfang Juni das 20-jährige Bestehen und die positive Entwicklung von ANUBIS-Tierbestattungen mit seinen 16 Mitarbeitern und vielen Gästen feiern zu können. Mit insgesamt 19 Partnervertretungen bundesweit sowie den beiden Tierkrematorien in Lauf und Ludwigshafen zählt ANUBIS mittlerweile mit zu den ältesten und führenden Unternehmen in Deutschland.Gleich zwei Tage öffnete ANUBIS-Tierbestattungen anlässlich des 20-jährigen Bestehens am 1. und 2. Juli seine Türen. Und der Einladung einmal hinter die Kulissen einer Tierbestattung zu schauen, folgten an beiden Tagen rund 700 interessierte Tierhalter – zum Teil sogar mit längerer Anfahrt aus Leipzig, Regensburg, Coburg und dem südthüringischen Raum.Das 20-jährige Bestehen wurde dann auch mit Extraführungen durch die Räumlichkeiten von ANUBIS, zahlreichen Aktionen sowie erstmals mit Informations- und Verkaufsständen gebührend gefeiert. So wurden nicht nur die Abläufe und Möglichkeiten sowie alle Fragen rund um die Tierbestattung ausführlich beantwortet, auch die regionalen Tierschutzvereine, die Kaninchenhilfe, die Therapiehunde Franken und die Rettungshundestaffel informierten über ihre Arbeit. Und natürlich konnte auch geshoppt werden, unter anderem Bio-Katzenfutter, Hundenahrung oder dekorative Lederaccessoires für Hund und Herrchen.Das Highlight für viele, die mit ihrem Vierbeiner gekommen waren, war aber die Tierfotografin Ines Männl, welche die die Tiere der Besucher kostenlos in Szene setzte. Herausgekommen sind wunderschöne Bilder der geliebten Vierbeiner.



Bildinformation: Familie Merker von ANUBIS-Tierbestattungen