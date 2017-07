(fair-NEWS)

Das in Wiesloch im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar gelegene Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) stellt mit seinen circa 1.200 Betten und ungefähr 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Standorten beschäftigt sind, eines der umfangreichsten Zentren für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie im Bundesland Baden-Württemberg dar.Das PZN bietet seinen Patientinnen und Patienten ein hochprofessionalisiertes Angebot bestehend aus stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen, bei denen eine individualisierte Therapie sowie eine beziehungsfördernde und professionelle Pflege im Vordergrund stehen, die aber auch Leistungen aus dem rehabilitativen Bereich (Wohnen und Arbeiten) umfassen. Mit den niedergelassenen Ärzten der Region und Institutionen aus dem psychosozialen Bereich arbeiten wir eng zusammen. Außerdem leisten wir durch universitäre Forschung und praxisorientierte Lehre unseren Beitrag zum medizinischen Fortschritt allgemein.Sie sind Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung?Es gibt mehr als einen guten Grund, um sich als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Psychiatrie für eine Anstellung im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden zu entscheiden:Wir unterstützen Sie auf allen EbenenWir freuen uns darüber, wenn Sie uns sagen, wie wir es besser machen können und setzen auf eine partnerschaftliche Kooperation über die Grenzen der einzelnen Berufsgruppen hinweg. Wir hören genau zu, wenn Sie uns etwas zu sagen haben, und befürworten einen offenen Dialog zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, der eigenverantwortliches, selbstbewusstes und unternehmerisches Handeln stärken soll.Wir leben VielfaltDie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am PZN entstammen den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Neben den Angehörigen der Pflegeberufe (z.B. Krankenschwester Psychiatrie / Krankenpfleger Psychiatrie) arbeiten hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen und therapeutischen Bereich sowie aus dem nicht-medizinischen Umfeld (z.B. Servicekräfte). Dies schafft Vielfalt und sorgt für eine Bereicherung bei der täglichen Arbeit.Wir bringen Sie voranWir legen großen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intern und extern weiterbilden. Dabei setzen wir auf unser von Ganzheitlichkeit geprägtes Personalentwicklungssystem PRIMUS sowie vielfältige sonstige Angebote aus den unterschiedlichsten Bereichen (z.B. über die hauseigene "Akademie im Park"). So unterstützen wir Sie als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie darin, fachlich hervorragende Arbeit zur persönlichen Zufriedenheit leisten zu können.Wir haben was zu bietenWir stehen für eine leistungsgerechte und faire Vergütung und flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten und Dienstplankonzepte (Kinderbetreuung bei Bedarf möglich). Wir arbeiten Sie anhand eines strukturierten Konzeptes ein und begleiten so Ihren Start am PZN. Eine hervorragende betriebliche Altersvorsorge und eine Vielzahl zusätzlicher Vorteile, z.B. die Nutzung kostenfreier Parkmöglichkeiten und die Bezuschussung Ihres Jobtickets, runden das Angebot ab.Wir fördern Ihre GesundheitDurch das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) am PZN wollen wir zu einer langfristigen Förderung Ihrer Gesundheit beitragen - sowohl auf physischer als auch auf psychischer und sozialer Ebene. Dabei liegt uns der Komplex Verhaltensprävention besonders am Herzen. Zur Verfügung stehen externe und interne Angebote, die durch flexible Konzepte in Bezug auf Work-Life-Balance ergänzt werden (etwa unterschiedliche Sabbatical-Modelle).Auf der PZN-Karriereseite unter www.pzn-wiesloch.de/karriere/ können Sie die aktuellen Stellenangebote für den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in einsehen.Das richtige Angebot ist nicht dabei? Bitte bewerben Sie sich initiativ und/bzw. lassen Sie sich über den Job-Newsletter stets über neue Vakanzen informieren.Der PZN-Videoclip (mit dem Klinik Award prämiert) bietet Ihnen außerdem einen guten Einblick in Arbeit und Alltag am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden, darunter jene(n) einer Krankenschwester Psychiatrie oder eines Krankenpflegers Psychiatrie.Noch Unklarheiten?Unser Serviceteam der Personalabteilung hilft Ihnen gerne unter 06222 55-2496 bei allen Fragen weiter.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Bildinformation: Psychiatrisches Zentrum Nordbaden - Zentralgebäude