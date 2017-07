London ist die beliebteste Metropole für Geschäftsreisende aus Deutschland und der Schweiz

(fair-NEWS)

Utrecht, 19. Juli 2017 - London und Shanghai sind die beliebtesten Geschäftsreiseziele der Deutschen auf innereuropäischen bzw. interkontinentalen Flugstrecken. National gesehen hat Berlin die Nase vorn. Geschäftsreisende aus der Schweiz fliegen im Inland am häufigsten Richtung Genf, innereuropäisch und interkontinental führen London bzw. New York das Städte-Ranking an. Das sind nur einige Ergebnisse des "BCD Travel Cities and Trends Reports", erstellt vom deutschen Marktführer und einem der weltweit führenden Anbieter für Geschäftsreisemanagement.Der komplette "BCD Travel Cities and Trends Report" mit den beliebtesten Destinationen deutscher und Schweizer Geschäftsreisender steht unter https://www.bcdtravel.com/cities-trends-reports/ zum Herunterladen zur Verfügung. Am 29. Juni 2017 veröffentlichte BCD Travel außerdem Zahlen und Analysen zu am häufigsten besuchten Ländern und Städten aus europäischer Sicht. Dazu wurden bei BCD Travel ausgestellte Flugtickets der folgenden acht Geschäftsreisemärkte in Europa im Zeitraum 2015 bis 2016 analysiert: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.Bei deutschen Geschäftsreisenden immer unbeliebter: die Türkei. Die Anschläge in Istanbul im Januar 2016 und die insgesamt instabile und unsichere politische Lage im Land haben Spuren hinterlassen: Die Türkei verliert 2016 im Vergleich zum Vorjahr 25,4 % und muss seinen Platz in der Top 10 räumen.Weiterhin ungeschlagen auf der Pole Position: U. K. Stefan Vorndran, Senior Vice President EMEA bei BCD Travel: "Das Brexit-Votum hatte 2016 keinen Einfluss auf Geschäftsreisen ins Vereinigte Königreich. London und U. K. sind weiterhin klar führend im Städte- und Länder-Ranking innereuropäischer Geschäftsreisen aus Deutschland."Europäische Länder - Top 10 der Deutschen im Überblick20161.Vereinigtes Königreich2.Österreich3.Spanien4.Frankreich5.Italien6.Schweiz7.Polen8.Niederlande9.Schweden10.Ungarn20151.Vereinigtes Königreich2.Österreich3.Spanien4.Frankreich5.Schweiz6.Italien7.Polen8.Schweden9.Niederlande10.TürkeiSchweizer Geschäftsreisende zieht es vor allem nach DeutschlandInnerhalb Europas ist Deutschland das meistfrequentierte Geschäftsreiseland für Schweizer Unternehmen, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Spanien. Deutschland ist für die Schweiz der mit Abstand wichtigste Handelspartner und Marktführer auf dem Schweizer Importmarkt.Europäische Länder - Top 10 der Schweizer im Überblick20161.Deutschland2.Vereinigtes Königreich3.Spanien4.Frankreich5.Österreich6.Niederlande7.Polen8.Belgien9.Italien10.Russland20151.Deutschland2.Vereinigtes Königreich3.Spanien4.Frankreich5.Österreich6.Niederlande7.Belgien8.Polen9.Türkei10.ItalienDie meistfrequentierten interkontinentalen LänderBeim Spitzenreiter sind sich deutsche und Schweizer Geschäftsreisende einig - am häufigsten geht's in die USA. Ein vollständiges Ranking der geschäftlich meistangeflogenen interkontinentalen Länder aus Deutschland und der Schweiz finden Sie im "BCD Travel Cities and Trends Report" auf Seite 6 bzw. 9. Laden Sie den vollständigen Report hier herunter: https://www.bcdtravel.com/cities-trends-reports/



