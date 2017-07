SAP-Beratung cbs erweitert Management

(fair-NEWS)

Markus Geib rückt in die Geschäftsleitung aufHeidelberg, 19. Juli 2017 - Die Heidelberger Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und erweitert daher ihre Führungsebene. Seit einigen Wochen verstärkt Markus Geib die Geschäftsleitung der erfolgreichen SAP-Beratung. Neben Gründer und Geschäftsführer Harald Sulovsky, Rainer Wittwen (Consulting Director Landscape Transformation/Financials), Stefan Risse (Internationale Rollouts) und Holger Scheel (Director Sales & Marketing) ist der 43 Jahre alte Diplom-Wirtschaftsingenieur das fünfte Mitglied der cbs-Geschäftsleitung.Markus Geib ist bereits seit 2005 bei cbs und als Consulting Director für die Bereiche Globale ERP-Lösungen, Logistik / Supply Chain Management, Manufacturing, Customer Development, Sales & Distribution, Master Data Management sowie die Themen Internet of Things (IoT) & Industrie 4.0 verantwortlich. Daneben hat der 43-Jährige wegweisende S/4HANA-Pionierprojekte bei Großkonzernen umgesetzt. Des Weiteren betreute er SAP-Rollouts namhafter Kunden aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Pharma & Healthcare, Medizintechnik, Automotive und High-Tech.Zudem leitet Geib die cbs Labs, in denen Berater und Softwareingenieure die digitalen End-to-End-Geschäftsprozesse der Zukunft entwickeln. Die dort geschaffenen Innovationen fließen zurück in reale Kundenprojekte. Außerdem ist Geib für das im Juni 2017 eröffnete cbs-eigene Technologie-Zentrum in Kuala Lumpur verantwortlich. Mit dem Offshore Center in der malaysischen Hauptstadt erweitert cbs seine Lieferfähigkeit regional und weltweit. Zuvor wirkte Geib bereits beim Aufbau von cbs Asia-Pacific (APAC) in Singapur erfolgreich mit."Wir freuen uns, dass Markus Geib unser Management-Team verstärkt. Er hat sich in verschiedenen Führungspositionen verdient gemacht und ist ein zentraler Kopf unserer Internationalisierungsstrategie", betont cbs-Geschäftsführer Harald Sulovsky. "Wenn wir künftig global agieren und Innovationen vorantreiben, profitieren wir von seiner Expertise bei weltweiten Rollouts, seinem tiefgehenden technischen Know-how und seiner breiten Erfahrung im SAP-Geschäft", sagt der CEO.Geib absolvierte bis 1999 sein Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Fachhochschule in Karlsruhe. Anschließend stieg er als Trainee bei der Firma Gesis (IT-Beratung der Salzgitter AG) ein und kam dort später als Berater und Projektleiter zum Einsatz. Im Jahr 2005 wechselte der aus Mosbach (Neckar-Odenwaldkreis) bei Heilbronn stammende SAP-Experte zur cbs.Diese Pressemitteilung steht unter www.cbs-consulting.com/presse als PDF zum Download zur Verfügung.Dieser Text umfasst 2.510 Zeichen mit Zwischenanschlägen.



Bildinformation: Rückt in die Geschäftsleitung auf: Markus Geib (43) (Bildquelle: cbs)