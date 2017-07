Lexmark bringt Markvision Enterprise 3.0 auf den Markt

(fair-NEWS)

Neu-Isenburg, 19. Juli 2017 - Lexmark International, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Druck- und Imaging-Lösungen, hat heute die Version 3.0 von Markvision Enterprise (MVE 3.0) auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um Lexmarks Flottenmanagement-Software. MVE 3.0 bietet Lexmark Kunden noch detailliertere Einblicke in ihre gesamte Netzwerkdrucker- und Multifunktionsgeräte-Flotte, unabhängig vom Hersteller.MVE 3.0 zeichnet sich durch eine vollständig neu gestaltete, moderne Nutzeroberfläche aus. Browser-Plugins werden nicht mehr benötigt, wodurch die Performance und Sicherheit erhöht, die Anwenderfreundlichkeit optimiert und die Konfigurationszeit reduziert wird.Die intuitive Nutzerführung kombiniert mit leistungsstarker Funktionalität und ansprechendem Design trägt hohen Ansprüchen in Sachen Funktion, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit Rechnung.MVE 3.0 erkennt Geräte, sammelt daraus Informationen und ermöglicht es Kunden, ihre Geräte in Gruppen einzuteilen, um Suchanfragen durchzuführen, Aufgaben effizient zu terminieren und die Geräte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu managen.MVE 3.0 ist der Dreh- und Angelpunkt innerhalb Lexmarks ganzheitlichem Ansatz rund um die Gerätesicherheit:- Mit MVE 3.0 können Kunden automatisch Geräte in ihrem Netzwerk erkennen und die Geräte konfigurieren. Hier können auch Sicherheitseinstellungen, wie etwa das Schließen von nicht benötigten Ports oder die Anwendung von Zugriffskontrollen eingerichtet werden.- MVE 3.0 unterstützt Unternehmen außerdem dabei, Sicherheitsregeln in ihrer aktuellsten Fassung einzuhalten. Darunter fallen beispielsweise regelmäßige Überprüfungen der Geräte auf die Erfüllung aktueller Sicherheitsauflagen oder auch die automatische Aktualisierung, damit die Geräte stets den aktuellen Richtlinien entsprechen.MVE 3.0 ist gratis und ab sofort erhältlich.Unterstützende Zitate„Lexmarks Markvision Enterprise ist schon lange erfolgreich im Einsatz und hilft unseren Kunden, ihre gesamte Druckerflotte zentral zu steuern – ganz gleich, ob es nur um ein paar Drucker oder ein paar Tausend Druckgeräte geht“, so Allen Waugerman, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Lexmark. „Markvision Enterprise 3.0 führt diese Tradition mit optimierter Anwenderfreundlichkeit und erhöhter Sicherheit weiter“, betont Waugerman.Weitere Quellen• Markvision Enterprise Product Brochure• Markvision Enterprise Free Download



Bildinformation: Logo Lexmark