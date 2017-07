Papierkram adé - Zeiterfassung per Smartphone

(fair-NEWS) Die Softwarefirma Clockin aus dem Münsterland hat eine App zur mobilen Zeiterfassung entwickelt und diese unter anderem speziell auf die Bedürfnisse in der Land- und Forstwirtschaft angepasst. Damit gehört das manuelle Erfassen der Arbeitszeiten über Stundenzettel der Vergangenheit an. Das Einsparpotential für Unternehmen ist enorm.



- Münster/Ahlen -



Jahrelang war Thomas Bittmann, Geschäftsführer der DiTom GmbH in Ahlen (Westf.), auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit die Arbeitszeiterfassung seiner Mitarbeiter im Außendienst elektronisch zu erfassen, um insbesondere den hohen Zeitaufwand und die große Fehleranfälligkeit bei der Erfassung über Stundenzettel zu reduzieren.



“Ich habe Wochen und Monate damit verbracht, eine vernünftige Lösung zu finden, die unseren Anforderungen gerecht werden würde. Leider gab es auf dem Markt keine Lösung zu vertretbaren Preisen, die es mir ermöglicht hätte, zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über die Tätigkeiten meiner Mitarbeiter zu erhalten.” beschreibt Thomas Bittmann seine Recherche und fügt ergänzend hinzu: “Daher haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit einer IT-Entwicklungsfirma eine App zu entwickeln, die genau diese Möglichkeiten bietet.”



App ermöglicht einfachste Bedienung und Arbeitszeiterfassung



Das Ergebnis dieser über einjährigen Entwicklungsarbeit ist die App namens Clockin. Clockin ermöglicht es Unternehmen mit Mitarbeitern im Außendienst, deren Arbeitszeiten minutengenau über eine App auf ihrem Smartphone zu erfassen. Hierbei können sowohl Lade-, Fahrt, Arbeits-, als auch Pausenzeiten erfasst werden. Frei konfigurierbare Felder ermöglichen darüber hinaus größtmögliche Flexibilität. Beliebig viele Mitarbeiter können sich über ein Smartphone mit ihrer persönlichen PIN anmelden. So benötigen auch Teams (Kolonnen), die gemeinsam für einen Kunden oder an einem Projekt arbeiten nur ein Handy, um ihre Arbeitszeiten zu erfassen. Dabei wurde die App so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu bedienen ist. Selbst Mitarbeiter mit wenig bis keiner Smartphone- oder EDV-Erfahrung können Clockin problemlos nutzen. Das zeigen zahlreiche Erfahrungen mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.



Die Zeiten werden automatisch erfasst und stehen dem Büro direkt zur Auswertung zur Verfügung, da die Arbeitszeiten der Mitarbeiter nicht auf dem Handy, sondern über das Internet im Clockin-Kontrollzentrum gespeichert werden. Auf dieses Kontrollzentrum kann der zuständige Mitarbeiter im Büro über jeden Computer mit Internetzugang zugreifen. So lassen sich umfangreiche Auswertungen über die Arbeitszeiten der Mitarbeiter erstellen und die tatsächlichen Zeiten überprüfen. “Wir haben beim Einsatz der App schnell festgestellt, dass in der Vergangenheit einige Ungenauigkeiten bei den papiergebundenen Stundenzetteln aufgetreten sind. Diese gehören nun der Vergangenheit an, da wir die Arbeitszeiten wesentlich besser und ohne Zeitverzug kontrollieren können.” beschreibt Thomas Bittmann seine ersten positiven Erfahrungen.



GPS-Technologie ermöglicht Erfassung der Mitarbeiter-Positionen



Der große Vorteil von Clockin liegt nicht nur darin, dass die Arbeitszeiten direkt vom Büro ausgewertet werden können, sondern gerade auch in der intelligenten Kombination von Zeit- und Ortsdaten. Denn Clockin erfasst dank GPS-Technologie, die in nahezu jedem Smartphone integriert ist, automatisch auch die genauen Positionsdaten, an denen sich die Mitarbeiter aufhalten.



So lassen sich im Clockin-Kontrollzentrum auf interaktiven und übersichtlichen Karten alle Positionen und auf Wunsch auch Fahrtwege der Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit anzeigen. Mögliche Manipulationsversuche werden so von vornherein unterbunden.



Praktische Foto-Dokumentation von Arbeitsergebnissen



Clockin bietet darüber hinaus die Möglichkeit Arbeitsergebnisse mit einem Knopfdruck per Foto zu dokumentieren. Der Mitarbeiter vor Ort kann so bspw. den Projektfortschritt dokumentieren. Sobald er das Foto gemacht hat, wird diese mit einem Zeitstempel versehen und automatisch in der Büro-Kontrollzentrum übermittelt. Hier wird es ebenfalls voll automatisiert dem jeweiligen Kunden und Projekt zugeordnet und chronologisch archiviert. So können Unternehmen eine juristisch einwandfreie Arbeitsergebnisdokumentation vornehmen.



Besonders vorteilhaft ist außerdem die Technologie, die bei der Entwicklung der App eingesetzt wurde. Clockin wurde ausschließlich in Deutschland und von deutschen Unternehmen mit einem besonderen Augenmerk auf den IT- und Datenschutz entwickelt. Die App zeichnet die Zeiten und Positionsdaten auch dann auf, wenn aktuell keine Internetverbindung zur Verfügung steht. Sobald sich das Smartphone wieder in ein Netz einwählt (Mobilfunknetz oder W-Lan), werden die aufgezeichneten Daten automatisch übertragen. Dieses Vorgehen ermöglicht auch den Einsatz in ländlichen Regionen mit schlechter Netzabdeckung oder bspw. in Kellerräumen.



Großes Einsparpotential und transparente Preisgestaltung



Das Einsparpotential für Unternehmen ist enorm. Berechnet man alleine die Arbeitszeit, die Mitarbeiter für das manuelle Erfassen der Arbeitszeiten auf Stundenzetteln jeden Monat aufbringen, erhält man einen hohen regelmäßigen Zeit- und damit Kostenaufwand. Dazu kommen die Zeiten zur späteren manuellen Übertragung der Stundenzettel in die Abrechnungsprogramme auf den Computern im Büro, sowie die Nachfragen bei unschlüssigen Angaben und Korrekturen. All diese Arbeiten verschlingen Monat für Monat viele Stunden Arbeitszeit und kosten Unternehmen häufig hohe vierstellige Beträge im Jahr. In diese indirekten Kosten sind dabei noch keine Kosten eingerechnet, die bei falschen Zeitangaben oder absichtlichen Manipulationsversuchen anfallen und bisher nicht kontrolliert werden konnten.



Das Clockin-Preismodell ist dabei klar und transparent. Gezahlt wird pro Mitarbeiter und Monat. Die Beträge liegen, je nach Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens, zwischen 5,00 und 10,00 Euro (netto) im Monat. Die Laufzeiten sind hierbei flexibel wählbar und dem jeweiligen Unternehmensbedarf anpassbar. Einmalige Investitionskosten fallen neben den handelsüblichen Smartphones nicht an. Ebenso ist in der monatlichen Pauschale bereits die kontinuierliche Systempflege und Weiterentwicklung enthalten.