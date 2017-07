ecx.io gibt Wissen in professionellen Trainings weiter

(fair-NEWS) Düsseldorf, 19.07.2017. Die internationale Digital-Agentur ecx.io hat mit ihrer ecx.io Academy ein Schulungscenter ins Leben gerufen, das sowohl bestehenden und neuen Mitarbeitern als auch Kunden in drei Bereichen qualifizierte Trainings anbietet.



Die von Experten durchgeführten Workshops finden in den Fachbereichen "General", "Professional" und "Personal Enablement" statt. Die erworbenen Fachkenntnisse können von den Teilnehmern direkt in ihrer Arbeit angewendet werden. Auch Zertifizierungen bei Partnern, beispielsweise für die Technologien SAP Hybris, Adobe und Sitecore oder auch für die agile Arbeitsweise Scrum, können mit Unterstützung der ecx.io Academy erlangt werden.



Alle Mitarbeiter erhalten für ihre Rolle einen individuellen Entwicklungsplan, nach dem sie geschult werden. Dabei werden vorhandene Kenntnisse und der jeweilige Wissensstand des Einzelnen berücksichtigt. Darüber hinaus können sie eine große Vielfalt an zusätzlichen Angeboten in einem Trainingskatalog einsehen und dort passende Trainings auswählen.



Im Bereich "General Enablement" werden die Mitarbeiter zunächst auf ihr neues Arbeitsumfeld bei ecx.io vorbereitet und lernen das Unternehmen, seine Bereiche und Prozesse kennen. Das "Professional Enablement" geht weiter in die Tiefe und nimmt Bezug auf den individuellen Trainingsplan des Mitarbeiters. Im dritten Bereich, dem "Personal Enablement", werden die Teilnehmer in ihren Soft Skills, wie beispielsweise Führungskompetenzen, Präsentation oder Verhandlung, fit gemacht. Ziel ist dabei unter anderem die Ausbildung des firmeneigenen Führungskräftenachwuchses.



Nach dem erfolgreichen Start der ecx.io Academy im März 2017 wird das Angebot nun auch auf externe Teilnehmer wie z.B. Kunden oder auch Mitarbeiter von Schwester-Unternehmen erweitert.

Bei einem erfolgreichen Projektabschluss mit dem Kunden ist ecx.io dazu prädestiniert den Kunden, maßgeschneidert auf seine individuellen Bedürfnisse, zu schulen. Die beteiligten Fachexperten kennen das Projekt des Kunden vor Ort detailliert, somit kann das Training auf diesem spezifischen Kundenprojekt aufgebaut und daran orientiert werden.



Die Trainings vermitteln grundlegendes Wissen und orientieren sich an den Partnertechnologien SAP Hybris, Adobe und Sitecore. Sie sind in drei Stufen aufgegliedert: Editor-, Developer- und Admin- Training. Die Schulung kann dabei direkt beim Kunden vor Ort als auch an einem der europaweiten ecx.io oder IBM iX Standorte durchgeführt werden.