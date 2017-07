Global Micro Initiative e.V.

(fair-NEWS)

Als ich von Vereinsvorstand Tobias Schüßler gefragt wurde, ob ich meine Arbeit für die Global Micro Initiative noch intensivieren und ihn vor Ort unterstützen möchte, habe ich nicht lange gezögert. Ich engagiere mich jetzt seit über einem Jahr für GMI und die Chance, die Menschen, über die ich jetzt schon so viel gelesen habe, persönlich kennenzulernen konnte ich mir nicht entgehen lassen.Ich helfe dem Verein bei der Öffentlichkeitsarbeit und bin Fördermitglied. Vor Ort zu sein hat mir vor Augen geführt, wie wichtig die Arbeit der Organisation ist.Ich kannte ja die Fakten über die Zustände schon, aber ich glaube gerade deswegen waren die Besuche noch schockierender. Ich wusste, dass Projektteilnehmerin Nur A´ihnia zum Beispiel mit ihrer vierköpfigen Familie auf einer kleinen Matratze schläft, aber, wenn man das hört, klingt das so weit weg, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Als wir dann zu fünft auf dieser Matratze saßen und es schon ziemlich eng wurde, begann ich zu realisieren, wie die Menschen hier wirklich leben. Nichtsdestotrotz strahlen sie alle eine beeindruckende Lebensfreude aus.Neben den Eindrücken in Denpasar bot sich mir auch die Möglichkeit, mit der Organisation Gema Alam auf der Nachbarinsel Lombok Dörfer zu besuchen, deren Gemeinschaften auch Mikrokredite erhalten sollen. Besonders fasziniert war ich vom Dorf Pringgasela, in dem die Frauen traditionell Handweben. Anfangs haben in der Gasse nur ein paar Kinder gespielt, aber unser Besuch hat sich sehr schnell herumgesprochen und auf einmal hat sich die Straße in eine Art Basar verwandelt. Die Menschen waren stolz, uns ihre aufwendig hergestellte Ware zu präsentieren, alle haben durcheinandergeredet und ich wusste gar nicht so richtig, was da gerade passiert.All dies hat mich dazu motiviert, GMI auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen. Man sieht den Teilnehmern an, dass sie die Möglichkeit wertschätzen und den Willen haben, ihre Kleinunternehmen zu vergrößern und erfolgreich zu sein.Eva Thiem/ Vorstand GMIAgentur:



Bildinformation: Eva Thiem