Traumhaftes Design für automatische Zeitnehmer von Jean Marcel

Aus der Armbanduhren-Kollektion SOMNIUM, benannt nach dem lateinischen Wort für „Traum“, präsentiert Jean Marcel zwei traumhaft flache Automatik-Chronographen. Das Zifferblatt wirkt zudem deutlich größer durch den betont schmalen Lünettenrand des 43-mm-Edelstahlgehäuses mit Seidenschliff. Dank des eingebauten Kalibers JM A10 auf Basis des ETA 2894-2 aus Schweizer Fertigung wurde mit nur 11,2 mm Höhe einer der weltweit flachsten automatischen Chronographen möglich.Material, Verarbeitung und Funktionalität der luxuriösen Zeitmesser zeugen von feinster Qualität, die Uhren werden in limitierter Auflage von jeweils 300 Stück hergestellt. Zeit- und Chronographen-Anzeigen lassen sich unter 2-fach entspiegeltem Saphirglas ausgezeichnet ablesen. Beim Anhauchen wird als Echtheitszeichen das JM-Logo sichtbar. Die markentypisch extravagante Ästhetik zeigt sich auch im subtil strukturierten Zifferblatt-Design mit applizierten Ziffern oder Indizes.Durch einen 6-fach verschraubten Saphirglas-Boden lassen sich die zuverlässigen ETA-Uhrwerke im Innern der SOMNIUM-Modelle beobachten. Das massive Edelstahl-Gehäuse ist bis 10 ATM druckfest, entsprechend einer Wassertiefe von 100 Metern.Der automatische SOMNIUM-Chronograph wird in zwei exklusiven Zifferblattvarianten angeboten. Einen Schritt in Richtung Haute Horlogerie unternimmt Jean Marcel mit dem veredelten Chronographen-Kaliber JM-A10 auf Basis eines ETA 2894-2 in Top-Ausführung – mit Glucydur-Unruh, gebläuten Werkschrauben und edlen Schliffen. Dieses Uhrwerk wird vergleichsweise selten verwendet, da meistens die wesentlich größere 7750-Baureihe eingeschalt wird.Das Uhrwerk im Format 12 ½ Zoll weist eine Höhe von 6,1 mm bei 28 mm Durchmesser auf. Der Chronographen-Mechanismus mit Nocken wird über zwei Drücker bedient, das Werk besitzt einen automatischen Aufzug mit kugelgelagertem Rotor. Neben der Anzeige von Stunden, Minuten und kleiner Sekunde verfügt es über eine Sekundenstoppvorrichtung sowie die Chronographen-Funktionen 60-Sekunden-, schleppende 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler. Die Datumsanzeige kann via Korrektor eingestellt werden. Ebenfalls vorhanden ist ein Etachron-Rückersystem nebst Rückerkorrektor. Das ETA 2894-2 besitzt 37 Steine und führt 28.800 Halbschwingungen pro Stunde aus, die Frequenz beträgt 4 Hz.Zuverlässigkeit und Präzision des Uhrwerkes haben – neben der Qualität der Gehäusekomponenten – absolute Priorität. So sind alle mechanischen Uhrwerke von Jean Marcel penibel feinreguliert und der entsprechende Nachweis findet sich in einem handsignierten Gangwertezertifikat, das jeder mechanischen JM-Uhr beiliegt.Die Jean Marcel SOMNIUM-Chronographen lassen sich am ausgesuchten Leder- oder massiven Milanaise-Armband aus Edelstahl komfortabel tragen, die leicht bedienbare JM-Doppelfaltschließe sorgt für sicheren Halt und ermöglicht ein bequemes An- oder Ablegen der Uhr.Die Jean Marcel Automatik-Chronographen der SOMNIUM-Serie kosten 2.195 bzw. 2.395 Euro. Sie können auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com direkt online bestellt werden.



Bildinformation: Automatik-Chronograph Jean Marcel SOMNIUM: Schweizer Mechanik, limitiert auf weltweit 300 Stück / Jean Marcel Montres GmbH