Neuigkeiten aus Südafrika

KwaZulu, Juli 2017: Das Team von Thanda Safari, ein südafrikanisches Luxus-Reservat, überrascht immer wieder aufs Neue: Egal ob ein fahrendes Fotostudio samt eigener Cocktail- und Nespressobar, oder frischer Wind in der Führungsetage. Es gibt zahlreiche Neuigkeiten aus der afrikanischen Savanne, denn bekannterweise wird es in der Wildnis niemals langweilig.Bush Bar an BordDas südafrikanische Luxus-Reservat Thanda Safari, ein 5-Sterne-Privatreservat in KwaZulu-Natal, bietet seit diesem Monat Gästen ein neues Safarifahrzeug an. Dabei handelt es sich um einen Land Rover Defender „Green Mamba“, der in ein luxuriöses Game-Viewing-Fahrzeug umgebaut wurde, um Gästen ein ganz außergewöhnliches Foto-Safari-Erlebnis zu ermöglichen. Das Fahrzeug kann für private Pirschfahrten in Begleitung des Wildlife Fotografen Christian Sperka gebucht werden. Sperka hat das Fahrzeug selbst designt und umgebaut. Es verfügt über zahlreiche Eigenschaften, die das Herz eines jeden Fotografen höher schlagen lassen: Sitzplätze für zwei Fotografen mit extra Beinfreiheit, eine besondere Bodenmatte, die das Fotografieren aus kniender Position erleichtern soll und extra großen Stauraum für die Ausrüstung. Außerdem verfügt das Fahrzeug zusätzlich über eine on-board Nespresso Maschine und eine kleine „Busch Bar“ für den abendlichen Cocktail in der Wildnis.FührungswechselBarry James wurde diesen Monat zum neuen General Manager von Thanda Safari ernannt. James arbeitet bereits seit der Eröffnung im Jahre 2002 als Conservation and Environmental Management Consultant bei Thanda Safari. Unter anderem wurden seit dem alle Umweltmanagementpläne von ihm geplant und durchgeführt.Personelle Veränderungen gibt es auch im restlichen Team. So übernimmt Robyn Deakin Pascoe die Position als Reservation and Travel Coordinator. Zudem ist er für Marketing- und Vertriebstätigkeiten zuständig. Robyn hat langjährige Erfahrungen in der Reisebranche gesammelt, beispielsweise in Großbritannien.Über Thanda SafariThanda Safari, Mitglied bei „The Leading Hotels of the World“ sowie mehrfach „World´s Leading Luxury Lodge”, liegt auf einem 14.000 Hektar großen Areal in der an den Indischen Ozean angrenzenden Provinz KwaZulu Natal. Das südafrikanische Luxusreservat gehört dem schwedischen Philanthropen- und Unternehmerpaar Christin und Dan Olofsson und verbindet unvergessliche Safari-Erlebnisse mit bedeutenden Nachhaltigkeitsprojekten sowie authentischen Begegnungen mit dem einheimischen Zulu-Volk.



