"Gebellte Kompetenz"

(fair-NEWS)

"Der Hund" - die älteste deutschsprachige Fachzeitschrift für engagierte Hundeliebhaber und Züchter (Verlag: "FORUM Zeitschriften und Spezialmedien", FZS) - bekommt Zuwachs: Rückwirkend zum 01.07.2017 erweitert die FZS ihr Portfolio um "stadthunde.com" und sorgt damit für den digitalen Ausbau der Marke "Der Hund". Mit rund 100.000 Visits im Monat und mehr als 51.000 Facebook-Fans ist die 2007 gegründete Onlineplattform eines der beliebtesten Portale der deutschen Hundefan-Community.Durch die Übernahme wird die FORUM MEDIA GROUP-Tochter FZS ("derhund.de", "diehundeschulen.de") zum digitalen Marktführer im Special-Interest-Segment "Hunde". "Mit ,stadthunde.com" haben Christian Köhler und Florian Hellberg eine Premium-Plattform aufgebaut, die nicht nur hochwertigen Content liefert, sondern auch über eine beeindruckende Reichweite, eine aktive, große Community und eine hohe Sichtbarkeit im Netz verfügt", sagt FZS-Geschäftsführerin Rosina Jennissen. "In Verbindung mit ,derhund.de" und ,diehundeschulen.de" verfügen wir jetzt über eine enorme Reichweite und können unseren Lesern und Geschäftspartnern zukünftig noch mehr Service und direkten Mehrwert bieten."Mit "stadthunde.com" hat die FZS nicht nur ein erfolgreiches Portal übernommen - sondern auch den "Kopf dahinter": Gründer Christian Köhler wird Leiter der Marke "Der Hund". FZS-Geschäftsführerin Jennissen: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Christian Köhler ist nicht nur ein leidenschaftlicher Hundefan, sondern auch ein ausgewiesener Profi in SEO und Onlinevermarktung Gemeinsam werden wir unseren Wachstumskurs im Online-Segment weiter vorantreiben und neue Geschäftsmodelle nicht nur für ,der Hund", sondern auch für unsere weiteren etablierten Magazinmarken erschließen.""Wir freuen uns sehr, dass stadthunde.com nun zur FZS gehört", so Christian Köhler. "Mit vereinten Reichweiten, aber unterschiedlichen Positionierungen werden wir unsere Leser zukünftig noch besser erreichen und damit auch unseren Partnern und Kunden einen noch besseren Service bieten können. Es ist einiges von uns zu erwarten."



Bildinformation: FZS-Geschäftsführerin Rosina Jennissen ("Der Hund") und stadthunde.com-Gründer Christian Köhler