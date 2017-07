Feldtage - direkter Dialog, Sorten im Überblick und Action!

(fair-NEWS)

Norderstedt, 19.7.2017Was ist überzeugender als eine Sorte auf dem Feld?Auf den zahlreichen Feldtagen der EURALIS Saaten GmbH haben Sie die Möglichkeitalle Sorten in Ihrer Region direkt im Anbau zu sehen. Das Sortenportfolio der EURALISSaaten GmbH ermöglicht eine im Detail auf die Region ausgerichtete Sortenwahl fürden Landwirt.Auf den deutschlandweit geplanten Feldtagen wird die Sortenvielfalt direkt aufdem Feld präsentiert. Zugeschnitten auf die jeweilige Region werden die Sorten in denNutzungsrichtungen abgestimmt angebaut. Im Gespräch vor Ort werden die Bedürfnissedes Landwirtes erfragt und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Das gewährleisteteine für alle Seiten effektive Sortenwahl.Das persönliche Gespräch ermöglicht jedem Landwirt auf den Feldtagen und denEURALIS Veranstaltungen eine Fülle an Informationen und eine umfassendefachliche Beratung.Besondere Action verspricht der Flutlichtfeldabend, der in Kooperation der UnternehmenEURALIS, CLAAS, GS Agri und Väderstad am 14. September 2017 in Neerstedt im RaumNiedersachsen stattfindet.Ebenso der Feldtag mit dem Titel GEISBERG-POWER, der auf dem Betrieb derAlfons Huber AG, Geisberg 37 in 84553 Halsbach in Bayern am 09. September 2017ausgerichtet wird.Vorzuplanen für 2018 mit einem "save the date" sind auf jeden Fall die DLG-Feldtage, dievom 12. bis 14. Juni 2018 wieder zurück in Bernburg im Raum Sachsen-Anhalt erwartetwerden.Alle Feldtage, Veranstaltungen und Informationen erhalten Sie unverbindlich über die https://www.euralis.de/newsletter-anmeldung/Anmeldung zum EURALIS Newsletter unter oder direkt auf der EURALIS Homepage unter https://www.euralis.de/veranstaltungen/



Bildinformation: Termine, Termine, Termine!