Die SYNTIVIS AG bereitet sich auf die neue ISO Norm 9001:2015 vor – Risiken und Chancen erkennen

(fair-NEWS) Rosenheim, 19. Juli 2017 – Seit 2012 besitzt die SYNTIVIS AG ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der ISO Norm 9001:2008. Die Norm wurde mittlerweile überarbeitet und beinhaltet zahlreiche Erneuerungen. Da auch das QM System der SYNTIVIS AG nicht um die neue Norm ISO 90010:2015 herumkommt, wurden bereits die ersten Vorbereitungen für eine Umstellung durchgeführt.



Unter der Leitung von Alfred Hintermayr wurden die ersten Prozesse überarbeitet und optimiert. Teilweise Dokumente erstellt, erweitert oder neu abgelegt. „Wir stellen nach und nach auf die neue Norm um. Da wir uns genügend Zeit dafür reserviert haben, kann die Umstellung als laufender Prozess durchgeführt werden ohne dabei in Zeitdruck zu geraten“ - erklärt Alfred Hintermayr.



Die tatsächliche Zertifizierung auf die ISO 9001:2015 erfolgt gemeinsam mit der TÜV Süd Management Service GmbH im Juli 2018. Dieses Jahr wird das TÜV Audit zum letzten Mal mit der alten Norm durchgeführt.

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Norm ist der Bereich „Risiken und Chancen“, indem Unternehmen sich systematisch über Ihre Risiken und Chancen bewusstwerden sollen. Als Experte im Bereich Software Asset Management (SAM) kennt die SYNTIVIS AG die Risiken und Chancen darin sehr genau und bietet seit längerer Zeit sogenannte SAM Risikoanalyse Paket für Unternehmen an.



Darin werden die Themen Risiken, Chancen und Software Asset Management vereint und bieten deren Kunden einerseits ein Proaktives angehen um Risiken zu vermeiden bevor sie auftreten und andererseits Chancen zu erkennen und nutzen. Falsche Lizenzierung birgt oft unerkannte Gefahren, also Risiken die meistens zum Vorschein treten, wenn es zu spät ist, wie z.B. ein Herstelleraudit steht vor der Tür. Wiederum können Unternehmen auf Chancen hoffen, die durch korrektes Software Asset Management entstehen können, wie z.B. Kostenersparnis.



Alexander Loithaler, CEO und SAM Experte sagt zur SAM Risikoanalyse: „Mit unserer SAM Risikoanalyse bieten wir unseren Kunden ein optimales Paket um schnell, einfach und kostengünstig einen Überblick über deren Risiken und Chancen im Bereich Software Asset Management zu erhalten. Viele unserer Kunden waren sich erst im Nachhinein bewusst, welches Gewicht SAM besitzt und welchen Mehrwert es einem Unternehmen bringen kann.“



Die SAM Risikoanalyse ist auch unabhängig der ISO Norm für alle Unternehmen interessant, die ihre möglichen Risiken und Chancen zum Thema Software Asset Management kennen und mehr über Softwarelizenzierung erfahren möchten.

Die Syntivis AG mit Sitz in Rosenheim und München, bietet als Beratungsunternehmen und Systemhaus ihren Kunden die projektbegleitende IT und Business Prozess Beratung, Softwareentwicklung und Tool Bereitstellung in den Schwerpunktbereichen Asset und Rollout Management, sowie Business Intelligence an. Das Unternehmen ist zuverlässiger Partner für seine Kunden und stellt in diesem Zuge sein gesammeltes und zertifiziertes IT und Prozess Know-How, aus über 15 Jahren Projekterfahrung bei z.B. MAN Truck & Bus AG, IBM Deutschland und Siemens AG zur Verfügung.



