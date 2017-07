Heilpraktiker-Ausbildungswissen - neues Lehrbuch-Konzept für Heilpraktiker-Anwärter

(fair-NEWS)

München, im Juli 2017Elsevier bringt ein ganz neues Ausbildungsbuch für angehende Heilpraktiker heraus: Lehrbuch und Repetitorium in einem - als Buch + Online, mit kostenloser App und VideoclipsDas neue Buch Heilpraktiker-Ausbildungswissen von Dagmar Dölcker richtet sich an alle angehenden Heilpraktiker, die sich nicht nur das nötige Wissen aneignen, sondern auch von Anfang an die Prüfungen "auf dem Schirm haben" möchten. Ausführlich im Textteil, knapp in der "Auf den Punkt gebracht"-Randspalte kann der Heilpraktiker-Anwärter je nach persönlicher Situation gezielt lernen.Alle Inhalte der "Auf den Punkt gebracht-Randspalte" sind zusätzlich als kostenlose App verfügbar. In ergänzenden Videoclips erklärt die Autorin schwer verständliche Themen wie z.B. den Herzzyklus, Klappenfehler, Leberzirrhose oder Struma.Das bietet Heilpraktiker-Ausbildungswissen:-Das komplette Heilpraktiker-Ausbildungswissen in einem Band-Lernzielformulierungen am Anfang und Lernzielkontrollen am Ende jedes Kapitels fokussieren das Lernen auf das, was für die Prüfung wichtig ist-Einprägsame Schaubilder zeigen die einzelnen Krankheitsbilder und helfen, sich die Inhalte einzuprägen-Die Randspalte liefert komprimierte Inhalte - zum gezielten Lernen und schnellen Wiederholen.Auch als kostenlose App - ideal für unterwegs-Ergänzende Videoclips, ,in denen wichtige Themen erklärt werden



Bildinformation: 2017. 928 S.,

680 farb. Abb., geb.

ISBN 978-3-437-58785-6