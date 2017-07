Grill den Henssler auf der Seebühne in Magdeburg

(fair-NEWS)

(NL/2687637505) MCS Sachsen-Anhalt im Elbauenpark mit dabeiFür das Sommer-Special 2017 der beliebten VOX Kochshow Grill den Henssler verließ der Fernsehkoch zum letzten Mal die gewohnte Fernsehküche und tauschte sie gegen einen handelsüblichen Grill ein.In der einzigartigen Naturkulisse der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark verabschiedete sich Steffen Henssler in einem großen, kulinarischen Finale mit den Grill den Henssler Sommer-Specials, schwungvoll unterstützt durch die Moderationen von Ruth Moschner. In drei ultimativen BBQ-Wettbewerben. die ab 20. August um 20.15 Uhr bei VOX zu sehen sein werden, heizte der Koch-King ein letztes Mal dem Publikum, der Jury und besonders seinen insgesamt neun prominenten Kontrahenten richtig ein.Auch diesmal galt es wieder, die kritischen Juroren mit delikaten Grill-Spezialitäten zu überzeugen.Nach jeder Grill-Runde vergaben Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter die begehrten Punkte an Profi und Promi.Zwei Kollegen der MCS GmbH Sachsen-Anhalt waren eine Woche lang vor Ort, um die Aufzeichnung der insgesamt drei Sendungen mit Technik und Knowhow zu unterstützen.So meisterten sie das schwierige Rigging gewohnt professionell und sorgten mit ihrer dezentralen Beschallungstechnik von d&b und dem digitalen Mischpult SD 10 von DiGiCo wieder dafür, dass die Zuschauer in der schwierigen Kulisse der Magdeburger Seebühne einen optimalen Sound erleben konnten.



