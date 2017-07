Kino unterm Sternenhimmel beim Kannibal Fest

(fair-NEWS)

Bereits zum zweiten Mal findet vom 22. bis zum 29. Juli 2017 das Kannibal Fest statt - ein internationales Kurzfilmfestival, bei dem Screenings, Workshops und Konzerte zu einer audiovisuellen Ausstellung vereint werden. Das Kannibal Fest ist ein unabhängiges nicht wettbewerbsorientiertes Festival, welches erstmalig 2016 in Berlin stattgefunden hat.Es werden Kurzfilme folgender Kategorien gezeigt:Roots - Menschenrechte | NachhaltigkeitMondo Kannibal - Fiktion | Dokumentarfilm | Animation | Experimenteller Film | MusikvideosIm Fokus des Festivals stehen dieses Jahr Berlin und Lateinamerika.Am 22. und 23. Juli werden im Kino Zukunft am Ostkreuz (Laskerstr. 5, 10245 Berlin) ab 21:00 Uhr Filme gezeigt und Konzerte stattfinden. Der Eintritt beträgt 10 € für einen Tag und 16 € für beide Tage.Vom 24. bis zum 28. Juli finden Workshops zu den Themen Color Grading, Super 8 und Sound Design, sowie ein Filmcamp für Geflüchtete statt.Das Festival schließt am 29. Juli mit einer Abschlussparty.Informationen zum genauen Programm erhalten Sie auf www.kannibalfest.com und www.facebook.com/kannibalfest/