Herrliche Outdoor Schaukeln für den Sommer

Sanftes Schaukeln unter freiem Himmel macht den Kopf frei und entspannt ungemein.Casa Bruno American Home Decor hat 12 Schaukeln (verschiedene Farben) für 2 oder 3 Personen aus dem absolut wetterbeständigen Material Polywood im Lagerprogramm.Platz auf einer überdachten VerandaDie klassische Verandaschaukel im US-Stil lässt sich an tragfähigen Balken einer überdachten Veranda gut verankern, denn die Aufhängeketten werden gleich mitgeliefert. Auch im Schatten von Bäumen lässt sich wunderbar schaukeln, wenn der Baum ausser Schatten auch einen starken Ast für stabilen Halt der Hängeschaukel bietet. Die Schaukeln von Casa Bruno gibt es für 2 oder 3 Personen und werden mit Kissen noch gemütlicher.Schaukeln im GartenIm Freien aufgehängt widerstehen die Schaukeln aus Polywood allen Witterungen, sie müssen nicht gestrichen werden und erfordern keinen Erhaltungsaufwand. Das Material sieht aus wie Holz, aber verändert nicht die Farbe und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Der schwingende Lieblingsplatz kann also zu jeder Zeit genossen werden!Warme Sommerabende laden zum gemeinsamen Schwingen auf einer Schaukel ein, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Outdoor Schaukeln von Casa Bruno können bequem online bestellt werden, der Versand nach Deutschland oder Österreich ist garantiert gratis.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 70 Ventilatoren in der Ausstellung und weit mehr als 1000 Variationen am Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil - das sympathische Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.Kunden sind Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.Webseite und Onlineshop:Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.