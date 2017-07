(fair-NEWS) HAMBURG, Deutschland und LONDON, Großbritannien, 19. Juli 2017 - Das deutsche Beratungsunternehmen IKOR Management- und Systemberatung GmbH (IKOR) und Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Schaden- und Unfallversicherer, geben heute bekannt, dass IKOR dem Partnerprogramm Guidewire PartnerConnect™ als Select-Level Consulting-Partner beigetreten ist.



Der Fokus von IKOR liegt auf IT- sowie Organisations- und Strategieberatung für den deutschen Versicherungsmarkt. Das Unternehmen ist auf die Optimierung und Verbreitung von Guidewire-Produkten sowie auf API- und InsurTech-Lösungen spezialisiert. IKOR wird Versicherer dabei unterstützen, Guidewire-Kernsysteme einzuführen, das Geschäft voranzutreiben und Technologie zur Verfügung zu stellen, die es Versicherern ermöglicht, einen effektiveren Dialog mit ihren Kunden zu führen.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Guidewire bekannt zu geben", erklärt Lars Ackermann, CEO von IKOR. "Obwohl viele deutsche Versicherer üblicherweise alte Kernsysteme verwenden, sind die Vorteile von standardisierten Software-Alternativen wie Guidewire InsuranceSuite™ erheblich. Durch unsere Partnerschaft mit Guidewire können wir Versicherern aufzeigen, wie eine modernisierte IT-Plattform zum Ausbau ihres Geschäfts beiträgt."



"Sehr gerne heißen wir IKOR im PartnerConnect Programm als neuesten Consulting-Partner willkommen", sagt Steve Doss, Director, Global Alliances bei Guidewire. "Am wichtigsten ist für Guidewire der Erfolg jeder einzelnen Implementierung beim Kunden. Indem IKOR unserem PartnerConnect Programm beitritt, können wir unsere Delivery-Kompetenz auf dem deutschen Versicherungsmarkt, einem wichtigen strategischen Markt für Guidewire, ausbauen."



Die Consulting-Partner von Guidewire PartnerConnect bieten Beratungsleistungen in den Bereichen Unternehmenstransformation und -strategie, Implementierung sowie unterstützende Delivery Services. Die Consulting-Partner ergänzen die vorhandenen Guidewire Beratungsressourcen, indem sie zusätzliche durch Guidewire ausgebildete und zertifizierte Berater zur Verfügung stellen.