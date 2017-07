SINA88.de startet neuen Online-Auftritt

(fair-NEWS)

Karlsruhe, 19.07.2017. <a href="www.sina88.de">SINA88.de</a> hat seinen Webauftritt www.sina88.de für mobile Geräte optimiert und modernisiert. Durch das Responsive Webdesign passen sich nun die Inhalte unterschiedlichen Displaygrößen von Smartphones und Tablets an. Je nachdem, wie groß der Bildschirm ist, variieren die Seitenstruktur oder die Breite der Bilder.Außerdem profitieren Nutzer jetzt in jeder Produktdarstellung von zusätzlichen Produktempfehlungen. Sie führen Interessenten damit noch schneller zum gewünschten Po-Push-Up Slip oder Po-Push-Up-Höschen.Julia Berger, Pressesprecherin von <a href="www.sina88.de">SINA88.de</a>, freut sich über die weiterentwickelte Website: "Die Produktangebote laden schneller und sind auf kleinen Smartphone-Bildschirmen besser zu lesen, ein großes Plus an Benutzerfreundlichkeit für unsere Kunden".Link "Responsive Webdesign am Beispiel des PushUp-Höschens RIO Schwarz":<a href="www.sina88.de/po-pushup/pushup-polster-hoeschen-rio-schwarz.html">www.sina88.de/po-pushup/pushup-polster-hoeschen-rio-schwarz.html</a>



Bildinformation: SINA88.de - Der Spezialist für Po-PushUp-Slips und Höschen (Bildquelle: iStockphoto.com ID: 614223078 - © milindri)