World Fitness Day 2017: Rocka Nutrition plant Großes!

Was: Rocka Nutrition auf dem World Fitness Day 2017Wann: 22. Juli 2017, ab 9:00 UhrWo: Commerzbank Arena, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt am Main14 Stunden Fitness, Fun und Action: Frei nach dem Motto "Discover The World Of Fitness" findet am 22. Juli 2017 erstmalig der große World Fitness Day statt - ein neues Event-Konzept, welches in seiner einzigartigen Programm- und Angebotsvielfalt tausende Sport- und Fitness-Begeisterte in die Mainmetropole locken wird. Über 30.000 Menschen werden, verteilt auf acht verschiedene Bereiche und insgesamt 35.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, in und um die Commerzbank Arena erwartet. Namhafte Aussteller, wie Rocka Nutrition, präsentieren den Besuchern die neuesten Food-, Fashion- und Lifestyleprodukte, rund um ihr liebstes Hobby.+++ Action und Party im World"s Biggest Gym +++Auch der Sport selbst kommt an diesem Aktionstag nicht zu kurz. Auf sage und schreibe sechs Bühnen wird es zahlreiche Group-Fitness-Kurse zum Zuschauen und Mitmachen geben. Egal ob Joga, Kangoo Jump oder die klassischen Fitnessübungen, der World Fitness Day ist sowohl für Sportanfänger als auch Fortgeschrittene geeignet, denn jeder trainiert auf seinem eigenen Level. Den krönenden Abschluss bildet die 180-minütige Mega-Gym-Party. Ab 20.00 Uhr wird die Arena zum Dancefloor. Live Bands und DJs werden den sportverliebten Besuchern zu angesagten Charthits und Classics gebührend einheizen.+++ Open Air Gym im Stadion +++Mit über 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche und einem Fun- und Action-Areal wird die Lifestyle-Supplement-Marke Rocka Nutrition einer der größten Aussteller im "World´s Biggest Gym" sein und mit dem wohl außergewöhnlichsten Standkonzept punkten: dem Rocka Gym! Geschäftsführer Julian Zietlow und sein Team verwandeln den Stadion-Rasen der Commerzbank Arena in ein Open Air Gym inklusive DJ-Pult.Unübersehbar wird die Marke Rocka in den Farben pink und blau direkt auf dem Rasen der Arena herausstechen. Selbstverständlich werden auch die beliebten Rocka-Athleten und Julian Zietlow selbst anwesend sein und für sportliche Stimmung sorgen.+++ SMACKTASTIC CREAM: Neue Geschmackswelten erleben +++#TeamRocka bietet seinen Followern und Fans an diesem Tag das volle Programm: Neben gemeinsamen Trainings mit den Rocka-Athleten werden auch brandneue Produkte präsentiert: Ab dem 22. Juli werden erstmalig die neuen Geschmacksrichtungen des Bestsellers SMACKTASTIC CREAM, einem fett- und kalorienreduzierten Schoko-Aufstrich, vorgestellt. Die neuen Sorten Caramello, Kiddy Schoko und Chocolate Caramel werden für zart-cremige Geschmackserlebnisse sorgen und die Besucher begeistern.+++ Started from the bottom - now we're here +++Julian Zietlow, Gründer und Geschäftsführer von Rocka Nutrition, hat in der Fitnessbranche Erfolgsgeschichte geschrieben. Angefangen als Personal Trainer, entwickelte er 2013 das bahnbrechende "10-Wochen-Programm", welches in kürzester Zeit deutschlandweit zum absoluten Top-Seller wurde. Der erfolgreiche Fitnessunternehmer hatte schon immer ein Faible für Sport und gute Ernährung, wobei er als Kind selber übergewichtig war: "Mein ständiges Übergewicht in Kindheit und Jugend trieb mich nach vielen Jahren der Verzweiflung zu der Erkenntnis, meine Essgewohnheiten und Fitnessaktivitäten grundlegend zu durchdenken und dauerhaft zu ändern. Ich tüftelte jahrelang an verschiedensten Ernährungsformen und Trainingssystemen und wollte schließlich auch anderen dabei helfen abzunehmen und sich rundum wohl zu fühlen", so Zietlow. Mit der Rocka Sports GmbH hat er eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel und Fitness-Food gegründet, die für hochwertige Produkte, absolute Transparenz und Innovation in der Fitnessbranche steht.



